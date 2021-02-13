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Шоу-бизнес

Пришлось пить кровь козы: украинский телеведущий рассказал о необычном инциденте в Африке

15:30 13 февраля 2021
зайцев

Ведущий шоу «Орел и решка» Антон Зайцев во время путешествия по Кении познакомился с местным племенем Самбуру и вместе с ними разделил церемонию распития козьей крови. В эфире шоу на «Новом канале» телепутешественник объяснил, что любопытство оказалось сильнее страха и отвращения.

Полукочевое племя Самбуру живет на территории одноименного национального парка в Кении. Ежедневно кочевники выпивают по два литра козьей крови — она заменяет им мясо.

«Раньше у племени никогда не было мяса — они не могли себе позволить убить козу. Поэтому ей пробивали жилу стрелой, собирали кровь, потом рану закрывали навозом и коза спокойно шла по своим делам дальше», — рассказал Зайцев.

«Знаете, когда пьешь кровь козы, то не сразу распробуешь вкус. Но потом, на втором-третьем глотке вкус железа становится сильнее», — поделился впечатлениями Антон.

«Теперь я воин?» — пошутил Зайцев, обращаясь к членам племени. «Да», — ответили они.

Напомним, во время последней поездки в Африку ведущая шоу «Орел и решка» узнала, насколько опасна муха цеце.

Фото anton_zaytsev6/Instagram

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