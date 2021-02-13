День святого Валентина: самые романтичные пары шоу-бизнеса

14 февраля отмечают самый романтичный праздник в году — День святого Валентина. Предлагаем вспомнить вдохновляющие истории любви звезд украинского шоу-бизнеса.

Настю Каменских и Потапа поженили поклонники, еще когда они пели в дуэте. На самом деле сначала артисты еле терпели друг друга, часто ругались и разъезжались после выступлений в разные отели. Но со временем между ними возникли глубокие чувства. Пара несколько лет скрывала отношения. Потап и Настя рассекретили свой роман только накануне свадьбы, в мае 2019 года. Сейчас звездные супруги живут в частном доме, делятся в сети милыми домашними видео и не устают признаваться друг другу в любви. Настя говорит, что именно любовь является самым важным чувством. Об этом поет и в своих песнях.

Дмитрий Монатик и Ирина Демичева счастливы в браке пять лет. Вместе они прошли путь к популярности, работают вместе и воспитывают сыновей — Платона и Даниила. Артист признался, что делал любимой предложение руки на крыше киевской высотки, обустроив там ресторан, зажег фонари.

«Я искренне считаю, что мне очень повезло. Оглядываясь на то, с кем она начинала свои отношения, абсолютно бескорыстные, и куда мы вместе пришли. Это очень большой путь. Это намного больше, чем любовь. Это мой лучший друг. Я всегда, как и в первой нашей ночи, могу с ней говорить часами обо всем на свете. Это муза, это мотиватор, это красивая женщина, которую любит камера, но она не любит ее», — говорил Дмитрий в интервью. Недавно супруги с детьми провели отпуск на Мальдивах. Дмитрий восхищался своей Ириной, публикуя ее фото.

В серьезность отношений этой молодой пары мало кто верил. История любви Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса началась в 2011 году. Они познакомились в поезде. Уже через три месяца Владимир сделал певице предложение. И хоть оно было шутливым, он был уверен — Надя именно та женщина, с которой он видит свое будущее. Дантес еще дважды звал Надю замуж, кричал об этом в прямом эфире на радио, объявив о своих чувствах на всю страну. Красивую лавандовую свадьбу влюбленные сыграли в июле 2015 года. Дантес не стесняется называть себя подкаблучником, он не обременяет жену-артистку домашними заботами.

«Найти любовь очень легко! Любить годами очень сложно», — говорят некоторые. Но в моем случае это оказалось легче простого. Для Нади Дорофеевой, скорее всего, это тяжелее, так как я далеко не подарок. Эта маленькая девочка делает счастливым меня каждую минуту. Спасибо тебе за лучшую версию меня! Спасибо тебе за любовь!", — трогательно говорил о жене Дантес.

Эту пару называют самой трогательной. Артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов спустя десять лет брака сохранили нежные трепетные отношения. Солисты Национальной оперы вместе выступают на сцене, воспитывают сына Тимура и дочь Настеньку. Екатерина ранее была замужем, болезненно переживала развод и потерю ребенка. Для Александра она стала первой и единственной любовью. Свою Катю он носит на руках в прямом и в переносном смысле.

«Стоянов в принципе — это одна сплошная романтика. Романтика — его второе имя. Он настоящий Ромео, который готов каждый день совершать подвиги ради своей Джульетты», — говорит Екатерина о муже.

Любовь можно встретить где угодно. Чувства актрисы Ксении Мишиной и юмориста Александра Эллерта зародились на телевизионном шоу «Холостячка». Как и предсказывал юморист в первых выпусках проекта: «была Ксения Мишина, а стала Ксения Сашина».

Эллерт считает встречу с Ксенией подарком судьбы. «В мире столько же жизненных ситуаций — и все должно было сложиться именно так, чтобы привести меня к этому моменту, этой встрече, к этому знакомству. Даже не представляю, сколько миллиардов событий и ситуаций должны были сложиться в пазлы, чтобы встреча была именно такой», — делился Александр.

Влюбленные не стесняются демонстрировать свои чувства. Александр легко находит общий язык с сыном Ксении. А на отдых в Доминикану они отправились большой семьей — взяли и дочку и Эллерта от первого брака Элю. Вместе они выглядят счастливой гармоничной бандой, которая вместе веселится, подкалывает друг друга и много смеется.

Еще одна пара, чьи чувства родились на шоу — Никита Добрынин и Дарья Квиткова. Она сказала ему «Да» в финале, а вскоре влюбленные сыграли красивую свадьбу в Киеве. Недавно молодые супруги во время отдыха на Мальдивах поделились радостной новостью — они ждут первенца.

Ранее дизайнер Кристина Гусина рассказала, какие подарки можно подготовить друг другу на День Валентина.

А известный кондитер поделилась рецептом самого красивого в мире печенья.

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