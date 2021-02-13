Не выдержал сравнения с Мишей: покойный шансонье Круг разрушил из могилы новый брак своей вдовы

Певица Ирина Круг рассказала, почему рассталась со своим последним мужем Сергеем Белоусовым. Сделала она это в студии программы «Судьба человека» на одном из российских каналов.

Приглашение Ирины в студию было связано с тем, что она была замужем за шансонье Михаилом Кругом, который трагически погиб в 2002 году в Твери.

С тех пор женщина оставила фамилию покойного супруга и тоже стала певицей. Ирина до сих пор признается в чувствах к погибшему мужу и постоянно навещает его могилу.

«На годовщину я еду на кладбище к Мише каждый год. И, конечно, мне больно все вспоминать. Сейчас я уже окрепла. Спокойно отвечаю на все вопросы. Бывают периоды, когда я Мишу вспоминаю. Это незаслуженная потеря. Он нужен стране, всем слушателям. У него у сына Димы уже двое детей. У Миши внуки есть, понимаете. Он нам всем необходим и нужен. Мне очень больно, поверьте. Это не его судьба. Не так быстро. Я бы родила ему много детей», — говорит Ирина.

Ее новый супруг просто не выдержал постоянных разговоров о покойном шансонье. Круг и сама понимает, что мужу было тяжело рядом с ней, тем более что она много работала и постоянно была на гастролях. Они с Сергеем были вместе 14 лет и приняли решение расстаться в прошлом году.

«Я знаю, что моему последнему мужу Сергею больно все это. Он в итоге не вынес разговоров о Мише, и наш с ним брак распался. Я благодарна Сергею. Между людьми должны быть чувства. Мы жили по-другому», — объяснила Ирина Круг.

Как писали «ФАКТЫ», недавно на имя президента России Владимира Путина поступило письмо от высокопоставленного ветерана МВД, который потребовал сноса памятника уроженцу Твери Михаилу Кругу, который установлен в центре города на Бульваре Радищева. В письме скульптуру артиста, сидящего на лавочке, называют «памятником разнузданности 90-х».

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