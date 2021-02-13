Пошел по стопам отца: шутка Гарри Галкина «порвала» зал «Вечернего Урганта»

Сын пародиста Максима Галкина пошел по стопам отца и тоже любит хорошо пошутить над родственниками. Несмотря на то, что Гарри Галкину всего семь лет, он уже проявил себя как мастер сарказма и иронии. Об артистических способностях наследника Галкин-старший рассказал в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Максим Галкин поделился, как сын подшутил над матерью Аллой Борисовной, когда та ввела практику угощения домочадцев «серебряной» водой. Препарат с добавлением ионов серебра Кристина Орбакайте привезла из США. Она решила, что такая минерализованная добавка будет полезна для здоровья юных Гарри и Лизы.

Гарри оказался обладателем отличного чувства юмора. «Гарик — готовый уже юморист… Алла дает ему ложку этого препарата. И такая процедура продолжается уже месяца полтора каждое утро. А он ей говорит: „Шел 50-й день молитвы“ Не знаю, откуда он этого набрался», — рассказал Галкин.

Зрители в студии отреагировали на историю Галкина дружным смехом. Ведуший Иван Ургант тоже согласился, что получилось «остренько».

К слову, у Гарри Галкина уже есть своя страница в Instagram и 193 тысячи фолловеров. В комментариях на странице Галкина-младшего называют умным и талантливым ребенком. Юному Гарри, как и его сестре Лизе, предрекают большое будущее на сцене.

Напомним, ранее Лиза Галкина проявила себя как мастер манипуляций в общении с взрослыми. Кроме того, у юной Лизы обнаружилась тяга к музыке и зажигательным танцам.

Фото garri_galkin/instagram

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