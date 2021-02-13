Малышка зарыдала: переболевший «короной» Пригожин показал, как бабушка Валерия впервые взяла внучку на руки

Певица-«крымнашистка» Валерия похвасталась, как ловко справляется с ролью бабушки. Возможность проявить свои педагогические таланты представилась, когда Валерия вместе с мужем Иосифом Пригожиным приехали навестить внучку Селин. Девочка родилась в новогоднюю ночь, но бабушка с дедушкой решили отложить визит к малышке, поскольку Пригожин заболел коронавирусом.

Когда встреча все-таки состоялась, младший сын Валерии Арсений доверил бабушке укачивать внучку. Пригожин снимал трогательную сцену на видео. Валерия, моложавая, стильно одетая и совсем не похожая на бабушку, попыталась успокоить малышку. А та, почувствовав себя неуютно, раскапризничалась.

«Спать хочешь, малышка?» — сюсюкала Валерия.

«Конечно, ночью пришли тут», — с пониманием отнесся к эмоциям девочки Пригожин.

«Сейчас соску дам», — предложила мама Лиана.







Певица Валерия раньше была не в восторге от перспективы перейти в категорию «бабушек». Но появление Селин все изменило. 52-летняя певица призналась, что в ту волшебную ночь расплакалась от счастья.

Напомним, в 2020 году Арсений Шульгин женился на своей подруге Лиане, а 1 января у пары появилась дочка Селин.

Певица Валерия (Алла Перфилова) и ее муж продюсер Иосиф Пригожин внесены в базу «Миротворца» за оправдание российской агрессии против Украины, незаконные поездки в оккупированный Крым, поддержку политики Кремля.

Фото valeriya/instagram

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