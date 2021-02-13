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Шоу-бизнес

Флирт Винника с DOROFEEVA и появление мужа Сумской: стали известны «сюрпризы» нового эпизода «Голосу країни»

19:59 13 февраля 2021
винник дорофеева

Певец Олег Винник анонсировал на своей странице в Facebook сюрпризы для зрителей шоу «Голос країни». В День влюбленных, 14 февраля, фанатов ждет выпуск, полный романтики. Судя по анонсу, не обойдется без флирта между звездными тренерами — Винником и Надей Дорофеевой.

Среди конкурсантов шоу будут очень известные лица. Так, испытает свою удачу актер Виталий Борисюк, муж актрисы Ольги Сумской. Попробует свои силы в «Голосе країни» бывшая «ВИА Гра» Надежда Мейхер.

Хиты, исполняемые на сцене «Голоса…» ожидаемо будут посвящены любви. Создали шоу предлагают обратить внимание на хит Wicked Game в исполнении Ирины Бояркиной. А Винник вместе с участницами споет знаменитую «Волчицу».

Зрители рассчитывают, что с такими вокалистами и судьями шоу не может оказаться неинтересным. «Ждем невероятно захватывающий праздничный интересный эфир», — пишут фанаты.

Напомним, Надя Дорофеева ради шоу «Голос країни» радикально сменила цвет волос. Кроме судей, удивляли и участники: на слепые прослушивания пришло немало известных личностей.

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