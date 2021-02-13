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Шоу-бизнес

«Хватит обниматься с Мими»: фанаты требуют от Насти Каменских задуматься о «маленьких потапчиках»

21:55 13 февраля 2021
настя каменских

Певица Настя Каменских опубликовала пост в Instagram с пожеланием хорошего дня своим читателям. В ответ Насте намекнули, что она выбрала не ту компанию для фотосессии, да и вообще пора уже звезде задуматься о пополнении в семье.

«Суббота. Мы с Мими уже давно проснулись и вместе встречаем новый день. И нам так тепло и спокойно», — написала 13 февраля любимица украинцев. Упомянутая Настей Мими — это ее домашняя собачка французской породы бишон фризе.

каменских

Фолловеры Каменских были рады добрым пожеланиям. Да и душевное фото субботним утром оказалось как нельзя кстати. Настю осыпали комплиментами за умение чувствовать свою аудиторию и настраиваться на ту же волну.

В то же время нашлись и те, кто начал настойчиво намекать жене Алексея Потапенко, что пора бы ей уже переключиться с симпатичных собачек на хорошеньких детишек.

«А дети уже не в моде?», «Настя, пора уже держать на руках Максика, а не Мими», «Думай о маленьких „потапчиках“, а не о максиках», — пишут певице фанаты.

Напомним, фанаты Каменских не впервые многозначительно намекают звезде, что страстно желают увидеть пополнение в молодой семье Потапа и Насти. Так, практически под каждым постом в Instagram объявляется комментатор, считающий, что лучше знает, чем стоит заняться Насте в свободное время и какой миссии посвятить свою жизнь.

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