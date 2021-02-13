«Икона стиля»: Ани Лорак рассказала, как правильно выбирать одежду

Переселившаяся в Москву украинская певица Ани Лорак решила поделиться со своими поклонницами в Instagram секретами выбора одежды. Звезда готова научить, как подбирать наряды для особых случаев и на каждый день.

Ани Лорак рассказала, что при выборе гардероба руководствуется несколькими правилами. Певица предпочитает однотонную одежду, поскольку принты визуально расширяют силуэт. Также Лорак советует делать акцент лишь на одной части тела: «Это может быть зона декольте, спина, ноги или же аксессуары, когда это уместно… Нельзя делать акцент сразу на нескольких частях тела, это может смотреться вульгарно».

Певица считает, что одеждой можно и нужно формировать гармоничные пропорции силуэта. Кроме того, важен правильный выбор цветотипа («зима», «весна», «лето», «осень»). Цвета одежды должны сочетаться с оттенками волос, глаз и кожи.

Ани Лорак похвалили за узнаваемый яркий стиль как на сцене, так и в обычной жизни. Певица одинаково хорошо выглядит как в экстравагантных сценических костюмах, так и в деловых платьях-футлярах. Идет Ани и кэжуал-стиль, если правильно расставить акценты в одежде.

Напомним, ранее Ани Лорак поэкспериментировала со стилем и попробовала необычные принты в одежде. А вот последний клип певицы получил массу критических отзывов: не в последнюю очередь из-за внешнего вида Ани.

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