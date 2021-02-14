Откровение Поляковой и обещание Данилко: все подробности четвертого эфира «Маски»

Вышел четвертый эпизод детектив-шоу «Маска» (канал «Украина»). Герои-маски все больше запутывают зрителей и звездных детективов проекта. В четвертом выпуске шоу на сцену вышли: веселый Буряк, эффектная Стрекоза, мужественный Носорог, магический Мольфар, невероятно милый Циклоп, величественный Лев и роскошная Пава.

Ведущий проекта Владимир Остапчук не перестает удивлять зрителей оригинальными и порой забавными образами из мирового кинематографа. Кстати, эффектные образы ведущего масштабного шоу «МАСКА» — особенность именно украинской адаптации мирового формата. Ранее Владимир Остапчук уже перевоплощался в Супермена и Короля вампиров.

В четвертом эфире Владимир стал настоящей принцессой — главной героиней анимационного фильма «Холодное сердце» Эльзой. Кстати, это любимый мультипликационный персонаж 7-летней дочери ведущего — Эмилии.

— Мы с Эмилией обожаем этот мультфильм, — рассказал «ФАКТАМ» Остапчук. - У дочки есть костюмы Эльзы на любой возраст — от двух до пяти лет. Как-то мы даже снимали видео, где Эмилия была Эльзой, а я Анной — ее сестрой. Мы пели, танцевали под всем известный саундтрек к мультику «Let It Go». Поэтому я решил сделать дочке такой сюрприз — мне начесали косу, я надел голубое платье, правда, под ним были кроссовки и небритые ноги. Зато как я танцую!

Открыл эфир Буряк — эксперты еще на прошлом эфире предположили, что под маской скрывается Усик, Харчишин или Шуров.

— У меня есть чувство юмора, умею перевоплощаться в других людей, — рассказывал о себе Буряк. — Я на английском языке не только хорошо говорю, но и пою.

На сцене Буряк исполнил зажигательную «Uptown Funk».

— По голосу не могу сообразить, — признался Данилко.

— Это может быть Козловский! — решила Полякова.

— Была цифра 23 и, думаю, это солист группы «Друга ріка» Валерий Харчишин, — сказал Данилко. — Как раз исполнилось 23 года его творчества — я посмотрел в интернете.

Мистический Мольфар еще в предыдущем эфире заинтриговал экспертов-детективов.

— По-моему, над нами издевается Мольфар, — решил Данилко.

— Я знаю — это Дмитрий Гордон! — воскликнула Полякова.

Персонаж вышел на сцену с песней Олега Винника «Нино».

- Это точно не Виктор Павлик, — воскликнул Дзидзьо.

— Мне понравился ваш голос, — похвалил Мольфара Олег Винник.

— Думаю, это не певец, а телеведущий, — решил Андрей Данилко.

— Это Алан Бадоев! — узнала Полякова.

Под маской Павы эксперты узнали одну из участниц группы «ВиаГра».

— Про меня есть множество разных слухов, — рассказала Пава. — Мой муж играет значительную роль в моей карьере. Я с удовольствием участвую во всех талант-шоу.

— Это Алена Винницкая! — сказала Полякова.

Пава вышла на сцену с хитом «Bamboleo» в сопровождении мужского балета.

— Браво! — кричала Оля Полякова. — Классные пацаны.

Данилко спросил Паву, есть ли у нее дети.

— Мне кажется, что их у нее нет, — решила Настя Каменских, когда Пава дала «туманный» ответ.

Маска Льва вызвала самые большие споры среди экспертов. Детективы, в конце концов, решили, что под ней скрывается Александр Пономарев.

— Вы думаете, что на этом проекте все может быть так просто? — удивился Лев. — Один раз талан привел меня в самое сердце Голливуда.

На сцену шоу Лев вышел с песней «Небеса».

— Саша, это ты! - кричал Данилко. — Не придуривайся!

— Александр Пономарев! — решил Дзидзьо.

— Очень похож на Алексеева, — была уверена Настя Каменских.

- Я его не перепутаю ни с кем! — ответил Данилко. — Если это не Пономарев, я разденусь до гола и буду танцевать!

— Я сойду с ума в этом шоу, — решила Полякова.

Эксперты спросили, занимался ли Лев боксом.

— Настоящему льву не обязательно биться, чтобы показать свою мощь, — ответил Лев.

Первое голосование среди четырех участников отправило в «зону риска» Паву.

Маска Циклопа стала любимицей экспертов.

— В начале карьеры мне помогла сама Адель, — рассказал о себе Циклоп. - Но в остальном всего я добивалась сама. А мой крестный — известный спортсмен.

— Это Алла Кудлай, — сказала Полякова.

Циклоп исполнил на сцене «Плачу на техно».

- Она спела не как ребенок, — решила Каменских. — Может, Ассоль?

— Ассоль высокая! — ответила ей Полякова. — Она там, что, раком стоит?

— Циклоп говорил, что в его стране не едят гамбургеры, — вспомнил Данилко. — Это Боливия! Под маской Мишель Андраде. Она дурачится, как Мишель.

— Джери Хэйл? — сомневался Дзидзьо.

Маска Стрекозы вызвала сомнения среди экспертов — парень под ней или девушка?

— Сегодня вас точно мое выступление собьет с толка, — сказала Бабка. — Мне удастся вас удивить.

Бабка исполнила хит «Human».

— Это мужчина! - кричала Оля Полякова.

— Женщина, которая изображает парня, — решил Данилко.

— Нет, я с низким голосом, но не могу петь мужским голосом, — спорила Полякова. - Это мужчина.

Маска Носорога — любимая у Ольги Поляковой.

- Интересно, есть ли среди зрителей ценители настоящей мужской силы? — поинтересовался Носорог. — На самом деле, в середине меня всегда сидела творческая натура. И единственная, кто этого не понимал — моя мама.

— Это Каднай! — решила Каменских.

Носорог спел на сцене шоу хит из фильма «Бриллиантовая рука» «Остров невезения».

— Это мой фаворит! — воскликнула Полякова. - Мне даже снился Носорог. Муж спрашивал, почему я во сне кричала: «Носорог, носорог!»

— Я думал, что это Цымбалюк, — сказал Олег Винник.

— По-моему это Алексей Тритенко, — решил Дзидзьо.

Второе голосование отправило в «зону риска» Носорога, который присоединился к Паве. Зрители в зале проголосовали за Носорога, а Паве пришлось снять маску.

— Я узнала ее по ногам — это Алена Винницкая, — была уверена Полякова.

Но под маской Павы оказалась популярная певица Ирина Федишин.

— Я даже обижалась на вас, — сказала Ирина, обращаясь к экспертам. — Что же вы меня не узнали!

Напомним, второй выпуск программы ознаменовался громким скандалом, после которого Оле Поляковой пришлось извиняться перед Тиной Кароль.

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