Откровение Поляковой и обещание Данилко: все подробности четвертого эфира «Маски»
Вышел четвертый эпизод детектив-шоу «Маска» (канал «Украина»). Герои-маски все больше запутывают зрителей и звездных детективов проекта. В четвертом выпуске шоу на сцену вышли: веселый Буряк, эффектная Стрекоза, мужественный Носорог, магический Мольфар, невероятно милый Циклоп, величественный Лев и роскошная Пава.
Ведущий проекта Владимир Остапчук не перестает удивлять зрителей оригинальными и порой забавными образами из мирового кинематографа. Кстати, эффектные образы ведущего масштабного шоу «МАСКА» — особенность именно украинской адаптации мирового формата. Ранее Владимир Остапчук уже перевоплощался в Супермена и Короля вампиров.
В четвертом эфире Владимир стал настоящей принцессой — главной героиней анимационного фильма «Холодное сердце» Эльзой. Кстати, это любимый мультипликационный персонаж 7-летней дочери ведущего — Эмилии.
— Мы с Эмилией обожаем этот мультфильм, — рассказал «ФАКТАМ» Остапчук. - У дочки есть костюмы Эльзы на любой возраст — от двух до пяти лет. Как-то мы даже снимали видео, где Эмилия была Эльзой, а я Анной — ее сестрой. Мы пели, танцевали под всем известный саундтрек к мультику «Let It Go». Поэтому я решил сделать дочке такой сюрприз — мне начесали косу, я надел голубое платье, правда, под ним были кроссовки и небритые ноги. Зато как я танцую!
Открыл эфир Буряк — эксперты еще на прошлом эфире предположили, что под маской скрывается Усик, Харчишин или Шуров.
— У меня есть чувство юмора, умею перевоплощаться в других людей, — рассказывал о себе Буряк. — Я на английском языке не только хорошо говорю, но и пою.
На сцене Буряк исполнил зажигательную «Uptown Funk».
— По голосу не могу сообразить, — признался Данилко.
— Это может быть Козловский! — решила Полякова.
— Была цифра 23 и, думаю, это солист группы «Друга ріка» Валерий Харчишин, — сказал Данилко. — Как раз исполнилось 23 года его творчества — я посмотрел в интернете.
Мистический Мольфар еще в предыдущем эфире заинтриговал экспертов-детективов.
— По-моему, над нами издевается Мольфар, — решил Данилко.
— Я знаю — это Дмитрий Гордон! — воскликнула Полякова.
Персонаж вышел на сцену с песней Олега Винника «Нино».
- Это точно не Виктор Павлик, — воскликнул Дзидзьо.
— Мне понравился ваш голос, — похвалил Мольфара Олег Винник.
— Думаю, это не певец, а телеведущий, — решил Андрей Данилко.
— Это Алан Бадоев! — узнала Полякова.
Под маской Павы эксперты узнали одну из участниц группы «ВиаГра».
— Про меня есть множество разных слухов, — рассказала Пава. — Мой муж играет значительную роль в моей карьере. Я с удовольствием участвую во всех талант-шоу.
— Это Алена Винницкая! — сказала Полякова.
Пава вышла на сцену с хитом «Bamboleo» в сопровождении мужского балета.
— Браво! — кричала Оля Полякова. — Классные пацаны.
Данилко спросил Паву, есть ли у нее дети.
— Мне кажется, что их у нее нет, — решила Настя Каменских, когда Пава дала «туманный» ответ.
Маска Льва вызвала самые большие споры среди экспертов. Детективы, в конце концов, решили, что под ней скрывается Александр Пономарев.
— Вы думаете, что на этом проекте все может быть так просто? — удивился Лев. — Один раз талан привел меня в самое сердце Голливуда.
На сцену шоу Лев вышел с песней «Небеса».
— Саша, это ты! - кричал Данилко. — Не придуривайся!
— Александр Пономарев! — решил Дзидзьо.
— Очень похож на Алексеева, — была уверена Настя Каменских.
- Я его не перепутаю ни с кем! — ответил Данилко. — Если это не Пономарев, я разденусь до гола и буду танцевать!
— Я сойду с ума в этом шоу, — решила Полякова.
Эксперты спросили, занимался ли Лев боксом.
— Настоящему льву не обязательно биться, чтобы показать свою мощь, — ответил Лев.
Первое голосование среди четырех участников отправило в «зону риска» Паву.
Маска Циклопа стала любимицей экспертов.
— В начале карьеры мне помогла сама Адель, — рассказал о себе Циклоп. - Но в остальном всего я добивалась сама. А мой крестный — известный спортсмен.
— Это Алла Кудлай, — сказала Полякова.
Циклоп исполнил на сцене «Плачу на техно».
- Она спела не как ребенок, — решила Каменских. — Может, Ассоль?
— Ассоль высокая! — ответила ей Полякова. — Она там, что, раком стоит?
— Циклоп говорил, что в его стране не едят гамбургеры, — вспомнил Данилко. — Это Боливия! Под маской Мишель Андраде. Она дурачится, как Мишель.
— Джери Хэйл? — сомневался Дзидзьо.
Маска Стрекозы вызвала сомнения среди экспертов — парень под ней или девушка?
— Сегодня вас точно мое выступление собьет с толка, — сказала Бабка. — Мне удастся вас удивить.
Бабка исполнила хит «Human».
— Это мужчина! - кричала Оля Полякова.
— Женщина, которая изображает парня, — решил Данилко.
— Нет, я с низким голосом, но не могу петь мужским голосом, — спорила Полякова. - Это мужчина.
Маска Носорога — любимая у Ольги Поляковой.
- Интересно, есть ли среди зрителей ценители настоящей мужской силы? — поинтересовался Носорог. — На самом деле, в середине меня всегда сидела творческая натура. И единственная, кто этого не понимал — моя мама.
— Это Каднай! — решила Каменских.
Носорог спел на сцене шоу хит из фильма «Бриллиантовая рука» «Остров невезения».
— Это мой фаворит! — воскликнула Полякова. - Мне даже снился Носорог. Муж спрашивал, почему я во сне кричала: «Носорог, носорог!»
— Я думал, что это Цымбалюк, — сказал Олег Винник.
— По-моему это Алексей Тритенко, — решил Дзидзьо.
Второе голосование отправило в «зону риска» Носорога, который присоединился к Паве. Зрители в зале проголосовали за Носорога, а Паве пришлось снять маску.
— Я узнала ее по ногам — это Алена Винницкая, — была уверена Полякова.
Но под маской Павы оказалась популярная певица Ирина Федишин.
— Я даже обижалась на вас, — сказала Ирина, обращаясь к экспертам. — Что же вы меня не узнали!
Напомним, второй выпуск программы ознаменовался громким скандалом, после которого Оле Поляковой пришлось извиняться перед Тиной Кароль.58
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