Контраст и стройность: 71-летняя Пугачева восхитила стилиста правильно подобранным нарядом

Пока Максим Галкин рассказывал Ивану Урганту шутки своего сына Гарри, а Кристина Орбакайте изображала гейшу на встрече китайского Нового года, Алла Пугачева также решила не терять времени даром и встретилась с друзьями в ресторане, отпраздновав приход года Быка.

Для этого Примадонна выбрала контрастный аутфит: черный кардиган, а также алые брюки и кепи в тон.

В таком наряде Пугачева позировала с давним другом Александром Буйновым, который, по его словам, чисто случайно облачился в красно-черное.

Встреча друзей

По просьбе издания Teleprogramma.pro стилист Анастасия Пахолкова оценила аутфит Аллы Борисовны, отметив, что образ получился максимально завершенным и эффектным.



«Примадонна отечественной эстрады знает, как подчеркнуть стройные ноги, даже не используя в образе мини. Брюки с разрезами отличны в этом деле. И, кстати, весьма популярны в этом сезоне», — отметила эксперт.

По ее словам, черный верх и красный низ в образе позволили Пугачевой идеально сбалансировать пропорции фигуры, а темное удлиненное пальто добавило горизонталь, визуально вытягивающую силуэт.

«Невозможно не заметить берет на голове звезды. Он формованный и напоминает, скорее, коктейльную шляпку. Этот элемент явно не лишний, поскольку служит красивым дополнением всего аутфита, повышая градус завершенности и добавляя шарма внешнему виду легенды эстрады», — заключила Анастасия Пахолкова.

Напомним, ранее фанатов Примадонны поразил взгляд ее младшей дочери Лизы — они решили, что со снимка смотрит сама Алла.

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