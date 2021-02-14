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Шоу-бизнес

Алла Пугачева знает: Филипп Киркоров рассказал, как начал седеть во время брака с Примадонной

8:33 14 февраля 2021
Филипп Киркоров

Известный своей странной «любовью» к президенту РФ Владимиру Путину певец Филипп Киркоров на днях шокировал многих поклонников сединой.

Артист признался, что раньше все время красил волосы, чтобы скрыть седину, которая появилась еще много лет назад. Сейчас же Филипп это делать устал и решил явить себя миру таким, какой он есть.

«Вот такой я, любите меня таким: с настоящим цветом волос, с настоящим цветом глаз, с неподтянутыми щеками. Взрослеть надо благородно, и я собираюсь это делать и в творчестве, и внешне», — заявил он в эфире передачи «Ты не поверишь!».

На видео с 23:44

При этом Филипп признался, что до сих пор не может найти причину происходящему.

«Моя бывшая супруга Алла Пугачева знает эту историю не понаслышке, потому что она сама была свидетелем. Я из Германии, из своей первой поездки привез такой лак белый, как карнавальный. Пшикнул себе этим лаком на чуб, и представляете, именно этот чуб начал седеть потом. Вот прямо седина пошла, именно как я себе брызнул. Меня бог как бы: „Ах, ты хочешь рано подсолиднеть? Получи!“. И я стал седеть на глазах просто», — отметил певец.

Возвращаться к прежнему образу Киркоров не спешит. Он уверен — седина его только красит.

Напомним, после «политических» высказываний бывшего мужа Алла Пугачева окончательно порвала с ним все связи.

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