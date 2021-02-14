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Шоу-бизнес

«Поздравляю всех, кого люблю»: Лилия Ребрик рассказала, какие подарки подготовила на День Валентина

8:59 14 февраля 2021
Лилия Ребрик

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик 14 февраля решила признаться в любви всем, кто живет в ее сердце. К ним она прежде всего относит своих родителей, живущих в Черновцах.

«Пакую посылку своим родителям в Черновцы. Маме — отправляю хороший шелковый платок, папе — теплый хлопчатобумажный шарф! Это мое такое признание им в любви: хочу, чтобы моим родителям всегда было тепло и телу, и на душе!», — рассказала Лилия в Instagram.

Она также вспомнила, что когда-то были и такие времена, когда она, «абсолютно домашний ребенок» только переехала жить в Киев — тогда подарки и теплые вещи ей отправляли из Черновцов родители.

Напомним, ранее актриса трогательно призналась в любви к мужу, хоть и сделала это, прижавшись к кумиру всех волчиц — Олегу Виннику.

Фото Instagram Лилии Ребрик

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