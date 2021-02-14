Увеличила губы в 19 лет: внучка Ющенко рассказала, через какие бьюти-процедуры ей пришлось пройти

Внучка третьего президента Виктора Ющенко Доменика призналась, что в 19 лет накачала губы, причем сделала это без разрешения матери. Об этом он сказала в интервью Кате Осадчей в новом выпуске «Світського життя».

«Сначала открылся рот: «Что это?», — рассказала о своей первой реакции мама Доменики Виталина.

«Мама, я больше не буду», — прозвучало в ответ.

На самом деле и сама Виталина в этом же воздасте тоже сделала первую бьюти-процедуру — татуаж губ и глаз.

Ответила Доменика и на вопрос о своих эмоциях от неудачи на шоу «Голос країни».

«Сама для себя я победитель», — сказала она.

Напомним, девушка увлекается творчеством — пишет картины и называет себя актрисой.

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