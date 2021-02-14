Увеличила губы в 19 лет: внучка Ющенко рассказала, через какие бьюти-процедуры ей пришлось пройти
Внучка третьего президента Виктора Ющенко Доменика призналась, что в 19 лет накачала губы, причем сделала это без разрешения матери. Об этом он сказала в интервью Кате Осадчей в новом выпуске «Світського життя».
«Сначала открылся рот: «Что это?», — рассказала о своей первой реакции мама Доменики Виталина.
«Мама, я больше не буду», — прозвучало в ответ.
На самом деле и сама Виталина в этом же воздасте тоже сделала первую бьюти-процедуру — татуаж губ и глаз.
Ответила Доменика и на вопрос о своих эмоциях от неудачи на шоу «Голос країни».
«Сама для себя я победитель», — сказала она.
Напомним, девушка увлекается творчеством — пишет картины и называет себя актрисой.324
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter