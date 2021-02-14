«Длинноногая посылка»: голая Леся Никитюк в коробке нарвалась на критику поклонников

Украинская телеведущая Леся Никитюк решила по примеру некоторых своих коллег заработать в Instagram и разместила в аккаунте проникновенный пост о важности посылок в жизни современного человека.

«Для меня каждая посылка это эмоция … как подарок на Николая в детстве)», — написала звезда.

Также она добавила восторженные отзывы о работе одного из почтовых операторов.

Некоторые пользователи по привычке похвалили Лесю и ее внешние данные.

В то же время нашлись и те, у кого накопилось немало претензий к почтовой службе, и они решили их высказать длинноногой звезде.





Конечно, в желании Леси заработать в соцсети, нет ничего зазорного, но в следующий раз ей, вероятно, следует узнать заранее, не вызывает ли нареканий у украинцев работа компании, которую она намерена рекламировать.

Напомним, ранее Никитюк сделала неожиданный вывод из скандала между Олей Поляковой и Тиной Кароль в третьем выпуске детектив-шоу «Маска».

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