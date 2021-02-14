Похожи как сестры: Алла Пугачева удивила архивным снимком с Кристиной Орбакайте

Несмотря на то, что известная российская певица Алла Пугачева много лет назад ушла со сцены и сравнительно редко выходит в свет, она, по мнению многих поклонников, остается звездой номер один российского шоу-бизнеса.

Миллионная армия поклонников с нескрываемым интересом следит за жизнью Аллы Пугачевой и ее семьи в Instagram.

Обожают почитатели таланта певицы и предаваться воспоминаниям. Поэтому вполне понятен интерес, который вызвали архивные фотографии Примадонны, появившиеся недавно в одном из фанатских пабликов.

На фото Алла Пугачева запечатлена со старшей дочерью, Кристиной Орбакайте. А чтобы ни у кого не возникало сомнений, под снимком стоит надпись «Мать и дочь».

Что, впрочем, не удивительно: фото сделано лет десять-пятнадцать назад, и Алла Борисовна и Кристина на нем очень похожи друг на друга.

У двух певиц идентичный макияж с акцентом на глаза: смоки айс, а помада на губах нейтрального, персикового оттенка. Фанаты с восторгом восприняли снимок.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Алла Пугачева также решила не терять времени даром и встретилась с друзьями в ресторане, отпраздновав приход года Быка. Для этого Примадонна выбрала контрастный аутфит: черный кардиган, а также алые брюки и кепи в тон.

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