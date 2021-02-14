27.85 / 28.02 33.54 / 33.79
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Лучше поздно»: Могилевская неожиданно поздравила Полякову с днем рождения

11:47 14 февраля 2021
Оля Полякова и Наталья Могилевская

Оля Полякова отметила 17 января свой день рождения на Мальдивах и получала поздравления даже по возвращению в Украину. Однако одной из последних певицу, похоже, поздравила коллега по песенному цеху Наталья Могилевская.

Когда знаменитости наконец встретились, Наталья подарила подруге эксклюзивную драгоценность из своей коллекции ювелирных украшений «Натусик».

На подаренном Ольге кольце красуется ее «бренд» — надпись «Полякова».

В своем Instagram Могилевская оправдала опоздание с вручением подарков большой занятостью.

«Я хотела прийти (на празднование дня рождения. — Авт.), но у тебя концерты, у меня концерты, это невозможно», — сказала она, пожелав, чтобы «королева ночи» была здорова, счастлива и любима.

Большинство комментаторов в сети поздравили Ольгу, восхитившись ее красотой и талантом, однако нашлись и те, кто обратил внимание на слова Натальи о занятости.

По данным СМИ, первую коллекцию ювелирных украшений Наталья Могилевская запустила совместно с украинским брендом Danylevych. На создание именных драгоценностей певицу вдохновил ее новый трек «Натусик», записанный в содружестве с TikTok`ерами ULove Home, и жестко раскритикованный в сети. Все модели выполнены из серебра и латуни, часть из них — с добавлением позолоты.

130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
гарри галкин

Пошел по стопам отца: шутка Гарри Галкина «порвала» зал «Вечернего Урганта»

Алла Пугачева

Контраст и стройность: 71-летняя Пугачева восхитила стилиста правильно подобранным нарядом

Лиза Галкина

«Взгляд мамы Аллы»: Лиза Галкина в красном свитере очаровала снимком с пушистым «Артемоном»

Сергей Соседов

Жизнь превратилась в ад: Сергей Соседов рассказал о болезни, которая «страшнее коронавируса»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер