«Лучше поздно»: Могилевская неожиданно поздравила Полякову с днем рождения

Оля Полякова отметила 17 января свой день рождения на Мальдивах и получала поздравления даже по возвращению в Украину. Однако одной из последних певицу, похоже, поздравила коллега по песенному цеху Наталья Могилевская.

Когда знаменитости наконец встретились, Наталья подарила подруге эксклюзивную драгоценность из своей коллекции ювелирных украшений «Натусик».

На подаренном Ольге кольце красуется ее «бренд» — надпись «Полякова».

В своем Instagram Могилевская оправдала опоздание с вручением подарков большой занятостью.

«Я хотела прийти (на празднование дня рождения. — Авт.), но у тебя концерты, у меня концерты, это невозможно», — сказала она, пожелав, чтобы «королева ночи» была здорова, счастлива и любима.

Большинство комментаторов в сети поздравили Ольгу, восхитившись ее красотой и талантом, однако нашлись и те, кто обратил внимание на слова Натальи о занятости.

По данным СМИ, первую коллекцию ювелирных украшений Наталья Могилевская запустила совместно с украинским брендом Danylevych. На создание именных драгоценностей певицу вдохновил ее новый трек «Натусик», записанный в содружестве с TikTok`ерами ULove Home, и жестко раскритикованный в сети. Все модели выполнены из серебра и латуни, часть из них — с добавлением позолоты.

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