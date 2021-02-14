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Шоу-бизнес

Люблю вас, девочки: Игорь Николаев на День Валентина показал обеих дочек и жену

12:26 14 февраля 2021
Николаев с девочками

Ставший известным благодаря сотрудничеству с Аллой Пугачевой 61-летний Игорь Николаев является счастливым папой двух дочерей. Младшей Веронике всего 5 лет, а старшей Юле — 42, она на четыре года старше нынешней супруги композитора Юлии Проскуряковой.

На День святого Валентина Игорь Николаев выложил в Instagram фото с обеими дочками и женой, при этом все дамы постарались одеться в одном стиле, отдав предпочтение красному цвету.

«С днём всех влюблённых! Люблю вас, мои девочки, Счастья вам и Божией защиты везде и всегда», — подписал снимок композитор.

Как известно, сейчас композитор вместе со своей семьей гостит у старшей дочери. При этом молодая жена Игоря Николаева чудесно ладит с наследницей мужа от первого брака, каждый год Проскурякова вместе с супругом наведывается к ней в гости в Майами.

СМИ отмечают, что обе дочери Николаева — личности творческие и разносторонние. Юлия, к примеру, работает в медицине, но при этом пишет песни и увлекается верховой ездой. Вероника тоже пошла в отца и уже сейчас сочиняет музыку и стихи. Кроме того, она подхватила увлечение своей сестры и начала во Флориде осваивать конный спорт.

Напомним, Игорь Николаев восторгается и детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

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