Так горько плакала, что чужие люди подходили успокаивать: Ефросинина рассказала о тяжелом расставании с дочерью

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая в последнее время перевела свою деятельность в YouTube, тяжело переживала расставание со старшей дочерью Наной, которая учится в Канаде.

В интервью Кате Осадчей Мария призналась, что так плакала в аэропорту, что ее начали успокаивать даже незнакомые люди — они решили, что у женщины кто-то умер.

За океаном Нана поступила в колледж, однако в связи с пандемией почти год была вынуждена учиться онлайн дома, улетев в Канаду сразу же после открытия границ.

«Она хочет заниматься маркетингом, социальными коммуникациями, экономикой, как ее папа. Я удивлена», — призналась Мария.

Учиться 17-летней девочке приходится в жестких условиях — в масках, шлемах со щитком и в перчатках.

На видео с 27:40:

Ефросинина с супругом — бизнесменом Тимуром Хромаевым — воспитывает двоих детей. Старшая Нана родилась 16 февраля 2004 года, а сын Александр — 25 августа 2014 года.

Напомним, ранее о воспитании маленькой дочери Кайи Евдокии рассказал легендарный украинский боксер Владимир Кличко.

Фото Instagram Маши Ефросининой

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