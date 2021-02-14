«Романтическая дата»: молодая жена сына Валерии искупалась обнаженной в пенной ванне с лепестками роз

Лиана Шульгина, жена сына певицы-крымнашистки Валерии, решила необычно отметить День влюбленных — в романтической ванне с пеной, которая была усыпана лепестками красных роз.

«Романтическая дата», — подписала Шульгина фото, выложенные в Instagram.

Судя по геолокации, пара Шульгиных отмечает праздник в одном из московских отелей.

Неизвестно, кто подготовил романтическую купель для Лианы — возможно, молодой супруг Арсений. И это удалось ему великолепно: фолловеры молодой красавицы засыпали комплиментами Лиану и ее необычную ванну.

Лиана Шульгина подарила артистке внучку Селин 1 января 2021 года.

Как известно, в прошлом году младший сын Валерии — Арсений Шульгин — сделал предложение своей девушке Лиане. Пара сыграла пышную свадьбу, на которой повеселились многие звезды шоу-бизнеса.

Родившуюся в первый день Нового год малышку назвали Селин — составив имя из имен родителей. В своих аккаунтах в соцсетях Лиана с удовольствием делится с фанатами моментами взросления малышки, все еще закрывая смайликами ее личико.

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