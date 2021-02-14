27.85 / 28.02 33.54 / 33.79
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Не просто слово из шести букв: TAYANNA в День влюбленных поделилась мыслями о любви

14:18 14 февраля 2021
TAYANNA

Известная украинская певица TAYANNA решила поделиться с поклонниками в Instagram тем, какие ассоциации вызывает День влюбленных и любовь в целом.

«Что такое любовь? Мы стараемся это чувство вместить в какие-то рамки, определить в форму и записать в слово из пяти букв. Мне кажется, что это настолько безграничное чувство, настолько великое, что невозможно его даже озвучить, а только почувствовать — быть любовью, и тогда мы сможем излучать те вибрации любви, не нужно озвучивать любимым людям — а просто глядя в глаза друг другу „вы все будете понимать“. Желаю всем именно такого чувства», — написала она.

Подписчики активно комментируют новый пост певицы.

Также певица решила подарить всем поклонниками и фолловерам песню, написанную к празднику.

«В день всех влюбленных хочу подарить вам видео с песней „Плачу и смеюсь“», — написала TAYANNA.

Как писали «ФАКТЫ», ранее украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик в День святого Валентина решила признаться в любви всем, кто живет в ее сердце. К ним она прежде всего относит своих родителей, живущих в Черновцах.

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева

Контраст и стройность: 71-летняя Пугачева восхитила стилиста правильно подобранным нарядом

гарри галкин

Пошел по стопам отца: шутка Гарри Галкина «порвала» зал «Вечернего Урганта»

Тина Кароль на шоу «Голос країни»

«Пробито моральное дно!» Тина Кароль рассказала, как решила использовать имя Поляковой для промо своего клипа

Лиза Галкина

«Взгляд мамы Аллы»: Лиза Галкина в красном свитере очаровала снимком с пушистым «Артемоном»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер