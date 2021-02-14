Не просто слово из шести букв: TAYANNA в День влюбленных поделилась мыслями о любви

Известная украинская певица TAYANNA решила поделиться с поклонниками в Instagram тем, какие ассоциации вызывает День влюбленных и любовь в целом.

«Что такое любовь? Мы стараемся это чувство вместить в какие-то рамки, определить в форму и записать в слово из пяти букв. Мне кажется, что это настолько безграничное чувство, настолько великое, что невозможно его даже озвучить, а только почувствовать — быть любовью, и тогда мы сможем излучать те вибрации любви, не нужно озвучивать любимым людям — а просто глядя в глаза друг другу „вы все будете понимать“. Желаю всем именно такого чувства», — написала она.

Подписчики активно комментируют новый пост певицы.

Также певица решила подарить всем поклонниками и фолловерам песню, написанную к празднику.

«В день всех влюбленных хочу подарить вам видео с песней „Плачу и смеюсь“», — написала TAYANNA.

Как писали «ФАКТЫ», ранее украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик в День святого Валентина решила признаться в любви всем, кто живет в ее сердце. К ним она прежде всего относит своих родителей, живущих в Черновцах.

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