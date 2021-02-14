Бывают разные голоса: Олег Винник рассказал, когда он поворачивается к участникам слепых прослушиваний «Голосу країни»

Популярный украинский певец Олег Винник, наставник талант-шоу «Голос країни», уверен, что Украина богата талантами, которые заслуживают того, чтобы быть услышанными во всем мире.

При этом, по его мнению, существуют случаи, когда участник конкурса просто заставляет будущего наставника повернуться к себе. Один голос держит в плену, заставляя судью до последней секунды не нажимать красную кнопку, чтобы не нарушить момент.

Есть голоса, пронизывающие как стрела, услышав которые, сразу возникает желание посмотреть в лицо исполнителю.

Бывает такое, что во время прослушивания исполнитель берет кульминационную ноту, которая заставляет судью нажать на кнопку.

Певец уверен, что сегодня вечером всех участников ждет особый эфир, когда их шансы быть услышанными возрастут благодаря «помощи» покровителя всех влюбленных, мифического Святого Валентина.

Фанаты Винника согласны с тем, что украинцы очень певучая нация и желают артисту выбрать себе в команду харизматичных исполнителей с душой и красивым голосом.

Напомним, Олег Винник в интервью Кате Осадчей признался, что не любит слушать свои песни в исполнении участников шоу, поскольку они, как правило, что-то «мудрят».

Фото facebook.com/Olegg.Vynnyk.official/

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