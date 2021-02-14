Красавец-мужчина с бородой: Мерьем Узерли впервые показала бойфренда, от которого родила дочь

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, недавно во второй раз ставшая мамой, показала отца своей младшей дочери.

Недавно актриса опубликовала на своей странице в Instagram милые кадры со дня рождения старшей дочери Лары, которой исполнилось семь лет. На них можно увидеть и ее избранника.

Переодетые в мультипликационных персонажей влюбленные позировали на фотографиях, только мужчина стоял спиной к камере. Но деталей прически, которую отчетливо можно было рассмотреть на кадрах, хватило, чтобы на другом аккаунте счастливой мамы найти портреты мужчины.

Как стало известно, Узерли ведет еще одну страницу, где публикует фотографии, сделанные ею.

Выяснилось, что возлюбленного Мерьем снимала еще в 2019 году, только тогда фанаты не могли узнать в нем отца маленькой Лили.

На романтичном кадре актриса склонилась над бойфрендом, держа в руках лезвие для бритья.

Известно, что что первую дочь Лару актриса родила вне брака от турецкого бизнесмена Джана Атеши. С ним Узерли рассталась, когда была уже беременна.

Теперь сердце Узерли завоевал американский бизнесмен, который по рабочим делам прилетел в Германию и задержался, встретив рыжеволосую красавицу. Мерьем призналась, что не спешит выходить замуж, даже учитывая, что в январе на свет появилась их совместная дочь Лили Кои.

Актриса делится фотографиями своих девочек в соцсетях.

Фото Instagram/ meryemuzerlimeryem, starhit.ru,

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