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Шоу-бизнес

Потап поставил перед фактом: Настя Каменских рассказала о самом запоминающемся праздновании Дня Валентина в ее жизни

19:08 14 февраля 2021
Потап и Настя

День Святого Валентина для певицы Насти Каменских запомнился переездом в новый дом, на который она долго не могла решиться.

В интервью «КП в Украине» актриса рассказала, что после окончания строительства дома, она два месяца тянула с переездом, боясь покинуть то место, где росла с самого детства. К тому же там рядом находился офис, студия, танцы.

Но однажды 13 февраля Потап сказал Насте, что завтра приедет грузовик и нужно переезжать.

Именно этот день и стал самым запоминающимся для певицы — он встретила его в собственном доме.

А телеведущий Владимир Остапчук вспомнил, как когда-то получил букет цветов со странной запиской «Я все равно тебя люблю! Сережа.» Это девушка передарила ему цветы своего поклонника.

Для известной украинской актрисы Ольги Сумской в День Святого Валентина началась их с Виталием Борисюком история любви. 30 лет назад Сумской в подарок будущий муж преподнес шоколадное сердце.

А телеведущая Лилия Ребрик рассказала, какие подарки подготовила на День Валентина всем, кого любит.

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