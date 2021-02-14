«Лучший неваляшка года»: Максим Галкин показал, как у него «детство заиграло»

Максим Галкин, рассмешивший пользователей юмористическим поздравлением с Днем Валентина, продолжает чудить в своем имении в деревне Грязи.

В этот раз Максим решил воспользоваться тем, что накануне в Москве и области выпало аномальное количество снега, и начал активно снимать видеоролики для TikTok, где у него более 2,5 миллиона подписчиков.

«Как я ТикТоки снимаю», — подписал видео Галкин, добавив хештег «детство заиграло».

В ролике шоумен прыгает с разгону в сугробы, принимая при этом различные позы.

Фанаты оценили чувство юмора шоумена. «Класс! Очень смешно! Весело!» — писали пользователи сети.



Напомним, фанаты также обсуждают повзрослевших детей Пугачевой и Галкина, их таланты и прекрасное воспитание родителей.

Фото Instagram /maxgalkinru

201

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter