«Лучший неваляшка года»: Максим Галкин показал, как у него «детство заиграло»
Максим Галкин, рассмешивший пользователей юмористическим поздравлением с Днем Валентина, продолжает чудить в своем имении в деревне Грязи.
В этот раз Максим решил воспользоваться тем, что накануне в Москве и области выпало аномальное количество снега, и начал активно снимать видеоролики для TikTok, где у него более 2,5 миллиона подписчиков.
«Как я ТикТоки снимаю», — подписал видео Галкин, добавив хештег «детство заиграло».
В ролике шоумен прыгает с разгону в сугробы, принимая при этом различные позы.
Фанаты оценили чувство юмора шоумена. «Класс! Очень смешно! Весело!» — писали пользователи сети.
Напомним, фанаты также обсуждают повзрослевших детей Пугачевой и Галкина, их таланты и прекрасное воспитание родителей.
Фото Instagram /maxgalkinru201
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