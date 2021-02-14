Зачем такое выставлять? Джанабаева «назло» хейтерам показала упругие бедра на откровенном снимке

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева стала законной супругой Валерия Меладзе в 2014 году и успела родить ему двух сыновей, старшему из которых уже 17 лет.

В этом году Альбине исполнится 42 года, но она по-прежнему находится в прекрасной форме, не стесняясь демонстрировать ее как фанатам, так и недоброжелателям.

На днях в своем Instagram артистка опубликовала довольно смелый пост, показа себя во всей красе, а также приведя возможные упреки хейтеров, и свои предполагаемые ответы на них.

Получился небольшой монолог певицы с собой.

--Ах, как не стыдно…

— За что???

-Зачем? Зачем вы это выставляете? Умная ведь женщина…

-А разве одно другому мешает? Ум и сексуальность??? Кажется очень даже дополняют друг друга… ну так мне кажется…

— Кризис среднего возраста…

— В чем вы это усмотрели? В том, что мне не стыдно выложить свои фото 2007 и 2020, и не думать о том, что скажут? Рост, это рост среднего возраста. Нужно новую фотосессию подобную, срочно.

Ранее певица показала недоброжелателям, как позировала для обложки популярного мужского журнала Playboy, чем вызвала шквал критики.

Напомним, у певицы двое сыновей: 17-летний сын Константин и 7-летний Лука. Мальчиков супруги воспитывают в строгости. Дети с уважением относятся к мнению старших и всегда прислушиваются к отцу. Валерий Меладзе для сыновей неоспоримый авторитет.

Фото Instagram/albinadzhanabaeva

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