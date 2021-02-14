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Шоу-бизнес

Будет два свадебных платья: телеведущая Онуфрийчук раскрыла детали ее свадьбы с Алмазом

21:49 14 февраля 2021
Иванна Онуфрийчук

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая помолвлена с казахским бизнесменом Алмазом, «рассекретила» в программе «Світське життя» Кати Осадчей некоторые детали ее предстоящей свадьбы.

Особый день молодожены отпразднуют на Мальдивах. По словам Иванны, это их место силы и романтики. Приглашенных будет около 40 человек — только самые близкие.

Невеста шьет два свадебных платья. Первое — от ливанского кутюрье Джорджа Хобейка, второе — от украинского дизайнера Елены Бернацкой.

Молодая женщина рассказала, что с первым нарядом есть некоторые проблемы, так как примерки и консультации проходят в режиме онлайн. Она очень хотела наряд от этого дизайнера и жених сделал ей такой подарок, но цену называть не стал.

На вопрос Кати Осадчей по поводу обручального кольца, Иванна показала роскошный перстень с бриллиантами, тоже подарок жениха. У Алмаза будет простое классическое обручальное кольцо.

Напомним, в конце прошлого лета в сети бурно обсуждали роскошную свадьбу 23-летнего футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко и известной тележурналистки Влады Седан, которую пара отгуляла в яхт-клубе «Маячок» в Киеве.

Фото lemonade. style/

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