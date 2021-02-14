Двойной праздник: участник «Дизель шоу» рассказал о своем первом романтическом поступке

Участник «Дизель шоу» Сергей Писаренко 14 февраля отмечает двойной праздник — День влюбленных и день рождения любимой жены Марины.

Актер вспомнил о своем первом романтическом поступке.

«Самый первый сюрприз — это два кольца. В 2011 мы с Мариной грелись в уютной кафешке Рима. Я предложил ей выпить вина, а в бокалах спрятал одинаковые кольца — для нее и для меня. Это не было предложение руки и сердца. Это был подарок в честь нашей любви», — делится воспоминаниями Сергей.

С тех пор он постоянно носит это кольцо и вспоминает тот далекий прекрасный вечер.

«А когда мы решили пожениться, я купил ей точно такое же обручальное кольцо, только теперь с белым камнем. Пусть и ваша жизнь будет наполнена романтикой», — пожелал Писаренко.

Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за старта программ «Дизель-шоу» на российском телевидении. По этому поводу пришлось объясняться руководителю проекта Егору Крутоголову.

Фото facebook.com/dizelshow/

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