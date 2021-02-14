27.85 / 28.02 33.54 / 33.78
Киев: -9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Двойной праздник: участник «Дизель шоу» рассказал о своем первом романтическом поступке

22:48 14 февраля 2021
Сергей и Марина Писаренко

Участник «Дизель шоу» Сергей Писаренко 14 февраля отмечает двойной праздник — День влюбленных и день рождения любимой жены Марины.

Актер вспомнил о своем первом романтическом поступке.

«Самый первый сюрприз — это два кольца. В 2011 мы с Мариной грелись в уютной кафешке Рима. Я предложил ей выпить вина, а в бокалах спрятал одинаковые кольца — для нее и для меня. Это не было предложение руки и сердца. Это был подарок в честь нашей любви», — делится воспоминаниями Сергей.

С тех пор он постоянно носит это кольцо и вспоминает тот далекий прекрасный вечер.

«А когда мы решили пожениться, я купил ей точно такое же обручальное кольцо, только теперь с белым камнем. Пусть и ваша жизнь будет наполнена романтикой», — пожелал Писаренко.

Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за старта программ «Дизель-шоу» на российском телевидении. По этому поводу пришлось объясняться руководителю проекта Егору Крутоголову.

Фото facebook.com/dizelshow/

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева

Контраст и стройность: 71-летняя Пугачева восхитила стилиста правильно подобранным нарядом

Маурисио Лара и Джош Уоррингтон

Непобедимого доселе экс-чемпиона мира вырубили на «Уэмбли»: видео эффектного нокаута

Лиза Галкина

«Взгляд мамы Аллы»: Лиза Галкина в красном свитере очаровала снимком с пушистым «Артемоном»

гарри галкин

Пошел по стопам отца: шутка Гарри Галкина «порвала» зал «Вечернего Урганта»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер