Страсть Олега Винника и авантюра Нади Мейхер: самые яркие моменты четвертого эфира «Голосу країни»

Состоялся специальный выпуск популярного вокального шоу «Голос країни» («1+1»). Он был посвящен мировым хитам о любви.

В тренерских креслах суперзвезды: любимец публики Олег Винник, певец и продюсер MONATIK, рекордсменка по количеству побед в шоу Тина Кароль и digital-открытие года DOROFEEVA. Они сошлись на одной сцене для того, чтобы найти уникальные и удивительные голоса.

Открыл эфир Рудольф Афицерян, который посвятил свое выступление девушке Анне.

- Не хочу никогда с тобой ссориться, — сказал Рудольф, выйдя на сцену с хитом «Summertime Sadness».

Свои тренерские кресла на голос парня развернули Дорофеева и Монатик.

- У вас безумно красивый тембр, — сказала Надя. — Помните, что я к вам повернулась первой.

- Хочу приоткрыть ваше сердце, — признался Монатик.

Рудольф сомневался и все же выбрал команду Димы Монатика.

Вита и Алина — дуэт «Folk Ladies». Уже несколько лет они поют вместе.

- Хотим нести украинскую песню в современном звучании, — сказали девушки.

На сцене дуэт исполнил «Ой, там на горі», развернув кресла Тины Кароль и Олега Винника.

- Какие вы красавицы! — восхитилась Тина. — Невозможно было пропустить, чтобы вы не попали на проект.

- Народных голосов много не бывает, — решил Винник.

Девушки выбрали команду Винника и вместе с тренером спели его хит «Волчица».

Роман Семенчук из Киева более десяти лет занимался рекламой, но с детства мечтал петь на большой сцене.

- Не откладывайте свои мечты на потом, — посоветовал Роман.

На сцене парень исполнил «Leave a Light On», развернув кресло Олега Винника.

- Не хочу, чтобы ты ходил в офис, — признал Олег Винник. — Однозначно: ты — творческий человек.

Монатик вспомнил историю, когда впервые увидел Олега Винника.

- Это было на съемках телепроекта, — рассказал Дима. — Камера показала крупно ваш глаз и моя помощница просто замерла!

Даша Давыдова из Киева уже несколько лет занимается музыкой и мечтает о сольной карьере.

- Хочу развернуть все тренерские кресла, — сказала Даша, выходя на сцену с песней «What about us», но никто так и не повернулся.

- Тебе не хватило немного опыта, — признала Надя. — Ты стильная и красивая. Ждем в следующем году.

- Чувствую, что-то происходит, — неожиданно сказал Олег Винник, страстно прижимая к себе Надю Дорофееву.

- Я же замужем! — воскликнула Надя.

- Слава Богу! — лишь ответил Олег.

На проект пришел театральный актер Виталий Борисюк, супруг Ольги Сумской.

- Для меня это авантюра, — признался Виталий. — Оля меня вдохновляет в музыкальном творчестве.

Виталий исполнил «Per Te», развернув кресло Олега Винника.

- Оля была первой, кто заявил, что я стану известным! — вспомнил Винник.

- Все время думал, что мы можем спеть дуэтом с Олегом, — признался Виталий.

Наталья Шевченко из Миргорода признается, что все в ее жизни связано с музыкой.

Наталья исполнила хит Христини Соловей «Фортепиано», но никто из тренеров не развернул свои кресла.

- Приходите на проект еще, — посоветовал Дима Монатик.

Виктор Никифоров уже был участником седьмого сезона проекта, но так и не смог дойти до финала.

- Сегодня настало время для моей личной перезагрузки, — сказал Виктор.

Парень исполнил на сцене «Самотня боса», развернув кресла Дорофеевой и Кароль. Надя не выдержала и вышла танцевать на сцену.

- У вас очень красивый тембр, — сказала Тина Кароль.

- Да простит меня Дантес, я — горю! — призналась Надя.

- Надя, тебя ревнуют? — спросила Тина.

- Нет, я даже злюсь иногда поэтому, — рассказала Дорофеева.

Виктор выбрал команду Тины Кароль.

Яна Никитина приехала на проект из Одессы. Девушка вышла на сцену, чтобы петь для своей дочери и мужа.

Яна исполнила «Kings and Queens», но никто из судей не развернул своих кресел.

- Мы ждем вас в следующем году, — попросила Надя Дорофеева.

Андрей Смерека из Тернополя — давний поклонник проекта. В прошлом году парень уже приходил на шоу вместе с сестрой, но исполнить песню побоялся. В этом году вокалист решил не упускать шанс и принять участие в онлайн-кастинге.

- У нас в семье есть традиция, каждое воскресенье мы садимся перед телевизором и смотрим «Голос країни». Мы спорим, кто из тренеров сильнее, вместе ДанТина или нет. В прошлом году я пришел на кастинг вместе с сестрой, но в итоге отказался от участия из-за того, что увидел, какие крутые и талантливые вокалисты меня окружают. Тогда я не был уверен в своих силах. Но пандемия внесла коррективы в мои мысли, и я сам себе сказал: надо действовать здесь и сейчас, — говорит Андрей.

Артист исполнил песню Тины Кароль «Твої гріхи», развернув все тренерские кресла.

- Я не верю! — кричал Андрей.

- Вам идет быть на сцене, — признала Тина. — Вы — новая история. Я буду биться за вас!

- Хочу поработать с тобой, — сказал Олег Винник.

Монатик попросил выйти Тину на сцену и дуэтом спеть эту песню.

- Вы просто неимоверная! — признал Андрей. — Но когда-то на концерте в Тернополе Дима Монатик пожал мне руку. Думаю, это был знак. Я выбираю команду Монатика.

Сергей Коваленко из городка Макаров посвятил выступление своей любимой девушке Ане. Сергей и Анна — музыканты.

Сергей исполнил на сцене «Giant», развернув кресло Олега Винника.

- У вас потенциал в голосе — вы можете все! — признал Олег Винник.

На шоу пришла графический дизайнер со сказочным голосом Бояркина Ирина. Вокалистка исполнила хит артиста Chris Isaak под названием «Wicked Game». На «Голос країни» девушку привело желание «перезагрузиться» и начать все с чистого листа.

- Музыка — это моя страсть, поэтому я создала собственный проект. Я уже участвовала в вокальных шоу, но именно сейчас пришла на «Голос країни», чтобы перезагрузить свою карьеру, — говорит Ирина о своем участии в шоу.

Ирина развернула три тренерских кресла: Олег Винник, Надя Дорофеева и Дима Монатик.

- Мне хотелось бы с вами поработать, — сказала Надя Дорофеева.

Ирина выбрала команду Димы Монатика.

Елена Супрович из Черновцов — самоучка. Девушка давно мечтала попасть на проект. Свое выступление она посвятила своему сыну.

Елена исполнила хит «Run to you», но судьи не развернулись.

- Надо было «дожать» песню, — посоветовал Монатик.

- Вы переволновались, но приходите в следующем году, — сказала Тина Кароль.

Порадовала своим участием и Надежда Мейхер. Певица, которая удивила зрителей еще в финале «Танців з зірками» исполнением оперы, решила сделать сюрприз своим коллегам и прийти на шоу в качестве участницы.

- Я пришла на «Голос країни», как когда-то Наталья Могилевская, Злата Огневич и Юрий Ткач. Хочу устроить тренерам настоящий сюрприз. Интересно, узнают они меня или нет, — интриговала Надежда Мейхер.

Надя исполнила «Mon mec a moi», развернув все тренерские кресла.

- Обалдеть! — кричала Тина Кароль. — Ты готова быть в голосе?

- Нет, — сказала Надя. — Вы — шутите?!

- Мы хотим тебя! — упрашивала Тина. — Это вызов!

- Ну, тогда, я иду к тебе, — ответила Надя Мейхер. — Это будет авантюра.

Напомним, в прошлом эфире шоу зрителей возмутило присутствие певицы Милы Нитич. Они писали, что в проекте должны искать новые таланты, а не пиарить уже состоявшихся артистов. Между тем, многим начинающим певцам не удалось развернуть к себе кресла тренеров. В частности, внучка Виктора Ющенко Доменика не смогла покорить сердца тренеров и покинула проект.

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