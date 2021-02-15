Страсть Олега Винника и авантюра Нади Мейхер: самые яркие моменты четвертого эфира «Голосу країни»
Состоялся специальный выпуск популярного вокального шоу «Голос країни» («1+1»). Он был посвящен мировым хитам о любви.
В тренерских креслах суперзвезды: любимец публики Олег Винник, певец и продюсер MONATIK, рекордсменка по количеству побед в шоу Тина Кароль и digital-открытие года DOROFEEVA. Они сошлись на одной сцене для того, чтобы найти уникальные и удивительные голоса.
Открыл эфир Рудольф Афицерян, который посвятил свое выступление девушке Анне.
- Не хочу никогда с тобой ссориться, — сказал Рудольф, выйдя на сцену с хитом «Summertime Sadness».
Свои тренерские кресла на голос парня развернули Дорофеева и Монатик.
- У вас безумно красивый тембр, — сказала Надя. — Помните, что я к вам повернулась первой.
- Хочу приоткрыть ваше сердце, — признался Монатик.
Рудольф сомневался и все же выбрал команду Димы Монатика.
Вита и Алина — дуэт «Folk Ladies». Уже несколько лет они поют вместе.
- Хотим нести украинскую песню в современном звучании, — сказали девушки.
На сцене дуэт исполнил «Ой, там на горі», развернув кресла Тины Кароль и Олега Винника.
- Какие вы красавицы! — восхитилась Тина. — Невозможно было пропустить, чтобы вы не попали на проект.
- Народных голосов много не бывает, — решил Винник.
Девушки выбрали команду Винника и вместе с тренером спели его хит «Волчица».
Роман Семенчук из Киева более десяти лет занимался рекламой, но с детства мечтал петь на большой сцене.
- Не откладывайте свои мечты на потом, — посоветовал Роман.
На сцене парень исполнил «Leave a Light On», развернув кресло Олега Винника.
- Не хочу, чтобы ты ходил в офис, — признал Олег Винник. — Однозначно: ты — творческий человек.
Монатик вспомнил историю, когда впервые увидел Олега Винника.
- Это было на съемках телепроекта, — рассказал Дима. — Камера показала крупно ваш глаз и моя помощница просто замерла!
Даша Давыдова из Киева уже несколько лет занимается музыкой и мечтает о сольной карьере.
- Хочу развернуть все тренерские кресла, — сказала Даша, выходя на сцену с песней «What about us», но никто так и не повернулся.
- Тебе не хватило немного опыта, — признала Надя. — Ты стильная и красивая. Ждем в следующем году.
- Чувствую, что-то происходит, — неожиданно сказал Олег Винник, страстно прижимая к себе Надю Дорофееву.
- Я же замужем! — воскликнула Надя.
- Слава Богу! — лишь ответил Олег.
На проект пришел театральный актер Виталий Борисюк, супруг Ольги Сумской.
- Для меня это авантюра, — признался Виталий. — Оля меня вдохновляет в музыкальном творчестве.
Виталий исполнил «Per Te», развернув кресло Олега Винника.
- Оля была первой, кто заявил, что я стану известным! — вспомнил Винник.
- Все время думал, что мы можем спеть дуэтом с Олегом, — признался Виталий.
Наталья Шевченко из Миргорода признается, что все в ее жизни связано с музыкой.
Наталья исполнила хит Христини Соловей «Фортепиано», но никто из тренеров не развернул свои кресла.
- Приходите на проект еще, — посоветовал Дима Монатик.
Виктор Никифоров уже был участником седьмого сезона проекта, но так и не смог дойти до финала.
- Сегодня настало время для моей личной перезагрузки, — сказал Виктор.
Парень исполнил на сцене «Самотня боса», развернув кресла Дорофеевой и Кароль. Надя не выдержала и вышла танцевать на сцену.
- У вас очень красивый тембр, — сказала Тина Кароль.
- Да простит меня Дантес, я — горю! — призналась Надя.
- Надя, тебя ревнуют? — спросила Тина.
- Нет, я даже злюсь иногда поэтому, — рассказала Дорофеева.
Виктор выбрал команду Тины Кароль.
Яна Никитина приехала на проект из Одессы. Девушка вышла на сцену, чтобы петь для своей дочери и мужа.
Яна исполнила «Kings and Queens», но никто из судей не развернул своих кресел.
- Мы ждем вас в следующем году, — попросила Надя Дорофеева.
Андрей Смерека из Тернополя — давний поклонник проекта. В прошлом году парень уже приходил на шоу вместе с сестрой, но исполнить песню побоялся. В этом году вокалист решил не упускать шанс и принять участие в онлайн-кастинге.
- У нас в семье есть традиция, каждое воскресенье мы садимся перед телевизором и смотрим «Голос країни». Мы спорим, кто из тренеров сильнее, вместе ДанТина или нет. В прошлом году я пришел на кастинг вместе с сестрой, но в итоге отказался от участия из-за того, что увидел, какие крутые и талантливые вокалисты меня окружают. Тогда я не был уверен в своих силах. Но пандемия внесла коррективы в мои мысли, и я сам себе сказал: надо действовать здесь и сейчас, — говорит Андрей.
Артист исполнил песню Тины Кароль «Твої гріхи», развернув все тренерские кресла.
- Я не верю! — кричал Андрей.
- Вам идет быть на сцене, — признала Тина. — Вы — новая история. Я буду биться за вас!
- Хочу поработать с тобой, — сказал Олег Винник.
Монатик попросил выйти Тину на сцену и дуэтом спеть эту песню.
- Вы просто неимоверная! — признал Андрей. — Но когда-то на концерте в Тернополе Дима Монатик пожал мне руку. Думаю, это был знак. Я выбираю команду Монатика.
Сергей Коваленко из городка Макаров посвятил выступление своей любимой девушке Ане. Сергей и Анна — музыканты.
Сергей исполнил на сцене «Giant», развернув кресло Олега Винника.
- У вас потенциал в голосе — вы можете все! — признал Олег Винник.
На шоу пришла графический дизайнер со сказочным голосом Бояркина Ирина. Вокалистка исполнила хит артиста Chris Isaak под названием «Wicked Game». На «Голос країни» девушку привело желание «перезагрузиться» и начать все с чистого листа.
- Музыка — это моя страсть, поэтому я создала собственный проект. Я уже участвовала в вокальных шоу, но именно сейчас пришла на «Голос країни», чтобы перезагрузить свою карьеру, — говорит Ирина о своем участии в шоу.
Ирина развернула три тренерских кресла: Олег Винник, Надя Дорофеева и Дима Монатик.
- Мне хотелось бы с вами поработать, — сказала Надя Дорофеева.
Ирина выбрала команду Димы Монатика.
Елена Супрович из Черновцов — самоучка. Девушка давно мечтала попасть на проект. Свое выступление она посвятила своему сыну.
Елена исполнила хит «Run to you», но судьи не развернулись.
- Надо было «дожать» песню, — посоветовал Монатик.
- Вы переволновались, но приходите в следующем году, — сказала Тина Кароль.
Порадовала своим участием и Надежда Мейхер. Певица, которая удивила зрителей еще в финале «Танців з зірками» исполнением оперы, решила сделать сюрприз своим коллегам и прийти на шоу в качестве участницы.
- Я пришла на «Голос країни», как когда-то Наталья Могилевская, Злата Огневич и Юрий Ткач. Хочу устроить тренерам настоящий сюрприз. Интересно, узнают они меня или нет, — интриговала Надежда Мейхер.
Надя исполнила «Mon mec a moi», развернув все тренерские кресла.
- Обалдеть! — кричала Тина Кароль. — Ты готова быть в голосе?
- Нет, — сказала Надя. — Вы — шутите?!
- Мы хотим тебя! — упрашивала Тина. — Это вызов!
- Ну, тогда, я иду к тебе, — ответила Надя Мейхер. — Это будет авантюра.
Напомним, в прошлом эфире шоу зрителей возмутило присутствие певицы Милы Нитич. Они писали, что в проекте должны искать новые таланты, а не пиарить уже состоявшихся артистов. Между тем, многим начинающим певцам не удалось развернуть к себе кресла тренеров. В частности, внучка Виктора Ющенко Доменика не смогла покорить сердца тренеров и покинула проект.44
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