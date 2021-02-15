«Похоже, бухая»: Садальский разнес задавившую ребенка на шоу «Голос Дети» Лободу

Певицу Светлану Лободу, которая стала наставником в новом сезоне шоу «Голос Дети», в очередной раз раскритиковали. В этот раз по «наставнице» детей «прошелся» российский актер Стас Садальский.



«Лобода — красавица, публичное одиночество: сама поет, сама танцует. Похоже, бухая. Выскочила на сцену, чтобы все увидели костюмчик с разрезом, задавила ребенка, а потом раскритиковала его», — пишет артист на своей странице в Facebook.



По его мнению, выступавшая девочка спела великолепно и «была более искренней, чем тетя».



Садальский отметил, что у Лободы очень красивая грудь и предложил в следующем выпуске ей сесть в судейское кресло голой.



Артист полностью разгромил проект.



«Какие там наставники… курам на смех, им не дети, им пиар нужен. Аксюта, садись — 2», — такую оценку поставил актер продюсеру шоу.



Напомним, ранее критики обрушились на другого наставника — рэпера Егора Крида. Шоумен Сергей Соседов даже призвал зрителей не смотреть «Голос Дети», где никто не открывает таланты.

Фото facebook.com/stas.sadalskij

706

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter