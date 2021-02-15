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Шоу-бизнес

Одинокая и прекрасная: Элизабет Херли сняла селфи крупным планом, восхитив фанатов своей красотой

8:30 15 февраля 2021
Элизабет Херли

Британская актриса и модель Элизабет Херли, которая недавно произвела фурор снимками топлес на фоне снежного пейзажа, опубликовала в Instagram снятое крупным планом селфи, восхитившее ее подписчиков.

«Великолепна!», «Богиня!», «Вы вообще не стареете», «Прекрасна, как и всегда», «Эти глаза!», — писали в комментариях.

На фото 55-летняя Элизабет, на лице которой незаметно ни одной морщинки, предстает с распущенными по обнаженным плечам волосами. «Просто позирую. Дома. Одна», — подписано фото. Подписчики тут же стали напрашиваться в гости к звезде, чтобы скрасить ее одиночество в День Святого Валентина.

Ранее Херли опубликовала целый ряд архивных снимков в бикини, вспоминая свои предыдущие отпуска на море теперь, когда она вынуждена из-за пандемии оставаться в своем загородном поместье в графстве Херефордшир вместе со своим 18-летним сыном Дэмианом и 80-летней матерью Анджелой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 55-летняя Элизабет Херли в платье удивила фанатов.

Фото Instagram

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