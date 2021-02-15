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Шоу-бизнес

«Убиваете шоу»: «Голос країни» разозлил зрителей решением по поводу Мейхер

8:57 15 февраля 2021
Надя Мейхер

Бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер приняла участие в специальном выпуске популярного шоу «Голос країни». Певица выступила с французской композицией Mon mec a moi.

Все звездные тренеры развернули свои кресла и стали уговаривать Надежду остаться на шоу. По мнению Тины Кароль, карьеру можно и нужно перезагружать. А артистка станет прекрасным примером для своих коллег.

После колебаний Мейхер согласилась на участие в «Голосі країни» и присоединилась к команде Кароль.

Между тем, зрителям такой подход организаторов проекта не понравился. Они пишут, что нужно искать новых исполнителей и новые голоса, открывать молодых творческих людей и давать им дорогу. А Надежда Мейхер — уже состоявшаяся звезда. Она известна, многими любима, но это не открытие, а пиар, из-за которого шоу теряет свою привлекательность.

Напомним, ранее похожие мнения высказывались по отношению к певице Миле Нитич.

Фото Instagram/goloskrainy_official

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