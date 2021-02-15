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Шоу-бизнес

Отца Ники Минаж насмерть сбил автомобиль — водитель скрылся

9:04 15 февраля 2021
Роберт и Ники Минаж

Отца популярной американской рэперши Ники Минаж насмерть сбила машина на улице города Минеола в штате Нью-Йорк. По информации издания TMZ, 64-летний Роберт Минаж шел по дороге, когда на него был совершен наезд. Водитель скрылся, не пытаясь оказать пострадавшему помощь. Его розыски ведутся.
Роберт был госпитализирован в критическом состоянии и примерно через сутки скончался.

Около года назад брат Ники Джелани Марадж был приговорен к 25 годам тюремного заключения после того, как его признали виновным в неоднократных изнасилованиях 11-летней падчерицы.

В октябре прошлого года, как писали «ФАКТЫ», Ники Минаж родила первенца.

Фото Instagram

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