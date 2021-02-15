Ирина Шейк снялась полностью обнаженной с губами, покрытыми чистым золотом

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании косметического бренда Mimi Luzon, снявшись полностью голой с губами, покрытыми слоем чистого золота. 35-летняя Ирина (настоящая фамилия которой Шайхлисламова) продемонстрировала на себе маску для губ из 24-каратного золота 24k Pure Gold Lip Treatment.

У Шейк, которая ранее встречалась с футболистом Криштинау Роналду и имеет трехлетнюю дочь от отношений с голливудским актером Брэдли Купером, в настоящее время роман с арт-дилером Вито Шнабелем. 34-летний сердцеед Вито некогда был бойфрендом актрис Деми Мур, Лив Тайлер, Эмбер Херд, супермоделей Эль Макферсон и Хайди Клум.

Фото Instagram/mimiluzon

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