«Вы просили вас образумить. Время пришло»: Ксения Собчак шокировала подписчиков «валентинкой»
В День всех влюбленных телеведущая Ксения Собчак показала подписчикам свою «пятую точку», назвав ее «валентинкой».
«Валентинка» всем вам", — пишет Собчак в комментарии к короткому видео в Instagram. Камера показывает «пятую точку» Ксении, которая позирует в купальнике.
Юмор Собчак оценили не все. В частности, среди топовых есть комментарий, набравший около трех тысяч «лайков». Его автор напоминает телеведущей, что в свое время она просила подписчиков остановить ее, если начнет после 40 лет выкладывать в соцсети полуголые фото: «Время пришло». Впрочем, 40 лет Собчак исполнится лишь осенью этого года…
Свои «тылы» Собчак демонстрирует в соцсети не впервые. Так, во время недавнего отпуска на Мальдивах телеведущая снялась на пляже, сидя на коленях спиной к фотографу. «Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади… С другой стороны, скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото», — писала Ксения.
Фото Ксении Собчак из социальных сетей.425
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