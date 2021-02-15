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Шоу-бизнес

«Вы просили вас образумить. Время пришло»: Ксения Собчак шокировала подписчиков «валентинкой»

9:20 15 февраля 2021
Ксения Собчак

В День всех влюбленных телеведущая Ксения Собчак показала подписчикам свою «пятую точку», назвав ее «валентинкой».

«Валентинка» всем вам", — пишет Собчак в комментарии к короткому видео в Instagram. Камера показывает «пятую точку» Ксении, которая позирует в купальнике.

Юмор Собчак оценили не все. В частности, среди топовых есть комментарий, набравший около трех тысяч «лайков». Его автор напоминает телеведущей, что в свое время она просила подписчиков остановить ее, если начнет после 40 лет выкладывать в соцсети полуголые фото: «Время пришло». Впрочем, 40 лет Собчак исполнится лишь осенью этого года…

Свои «тылы» Собчак демонстрирует в соцсети не впервые. Так, во время недавнего отпуска на Мальдивах телеведущая снялась на пляже, сидя на коленях спиной к фотографу. «Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади… С другой стороны, скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото», — писала Ксения.

Фото Ксении Собчак из социальных сетей.

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