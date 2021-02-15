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Шоу-бизнес

Мария Максакова на украинском языке «дала бой» подписчикам

9:49 15 февраля 2021
Максакова

Певица Мария Максакова, которую недавно холодно приняли на родине в Москве, опубликовала фото с шариками-валентинками.

«Ще все попереду», — так певица подписала снимок.

Большинству комментаторов фото понравилось. Они пожелали актрисе любви и счастья. Но нашлись и такие, кто оставил обидные и даже вульгарные реплики. Особенно некоторых задел украинский язык Максаковой и они стали ей грубить, используя русскую клавиатуру на компьютере.

На что певица достойно ответила снова на украинском и еще дала рекомендации по работе с компьютером.

Ранее Максакова рассказала, что хорошо знает немецкий, английский, французский, итальянский и русский. Украинский певица учила с учителем и просила всех окружающих общаться с ней только на украинском.

Напомним, Мария Максакова переехала в Киев вместе со своим мужем Денисом Вороненковым в декабре 2016 года. В марте 2017 года Вороненков был убит в центре украинской столицы. Актриса осталась жить и работать в Киеве. В Россию она ездила, чтобы решить спорные вопросы с квартирой.

Фото Instagram/mariamaksakova

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