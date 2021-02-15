Галкин припугнул расследователей пыточной в своем дворце
Юморист Максим Галкин предупредил расследователей, «посягающий» на их с Аллой Пугачевой дворец, что у них есть специальное помещение для пыток.
В Tik-Tok Максим Галкин разместил шуточное видео со своими падениями в глубокий снег на территории их особняка в деревне Грязи под Москвой.
Сугробы намело изрядные, так что юмористу было где «понырять». По словам Галкина, они «по самый мозг».
В комментариях под этим видео одна из подписчиц пошутила, что скоро будет расследование о «дворце Галкина», видимо, по аналогии с фильмом Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком.
А Максим Галкин написал, что давно пустующая пыточная ждет расследователей…
Ранее Галкин уже выкладывал свои прыжки в снег — видео снимала Алла Пугачева. На ролике показан не только «полет» юмориста, но и то, как он под ехидное хихиканье супруги не может выбраться из сугроба.
Фото Максима Галкина из социальных сетей.8
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter