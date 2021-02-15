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Шоу-бизнес

Галкин припугнул расследователей пыточной в своем дворце

2:33 16 февраля 2021
Максим Галкин

Юморист Максим Галкин предупредил расследователей, «посягающий» на их с Аллой Пугачевой дворец, что у них есть специальное помещение для пыток.

В Tik-Tok Максим Галкин разместил шуточное видео со своими падениями в глубокий снег на территории их особняка в деревне Грязи под Москвой.

Сугробы намело изрядные, так что юмористу было где «понырять». По словам Галкина, они «по самый мозг».

В комментариях под этим видео одна из подписчиц пошутила, что скоро будет расследование о «дворце Галкина», видимо, по аналогии с фильмом Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком.

А Максим Галкин написал, что давно пустующая пыточная ждет расследователей…

Ранее Галкин уже выкладывал свои прыжки в снег — видео снимала Алла Пугачева. На ролике показан не только «полет» юмориста, но и то, как он под ехидное хихиканье супруги не может выбраться из сугроба.

Фото Максима Галкина из социальных сетей.

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