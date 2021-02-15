Оля Полякова отреагировала на идею оскорбить Олега Винника

После того, как Оля Полякова извинилась перед Тиной Кароль, которую она назвала «известной плакальщицей на похоронах» из-за грустного репертуара, у певицы поинтересовались, когда же она набросится с оскорблениями на популярного певца Олега Винника.

Так, под ее постом в Instagram, посвященном дню рождения продюсера Михаила Ясинского и Дню всех влюбленных, один из подписчиков поинтересовался, когда Полякова «пошлет» Винника.

Однако певица заявила, что на такой шаг решится не сможет — то святое.

Недавно от Оли Поляковой «получила» еще одна украинская певица. Так, в одной из развлекательных программ Полякова назвала Камалию «здоровой, сиськастой» и «с большими ногами». Сама Камалия была огорошена таким заявлением — она не ожидала, что «взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом».

Фото — скриншот, видео со странички Оли Поляковой в социальных сетях.

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