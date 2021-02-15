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Шоу-бизнес

Оксана Марченко в необычном плаще пустилась в паломничество

10:59 15 февраля 2021
Оксана Марченко

Телеведущая Оксана Марченко, супруга политика Виктора Медведчука, представила тизер проекта «Паломница-2».

Ролик она выложила на YouTube-канале. В одном из эпизодов Марченко идет по дороге вместе с участниками крестного хода. На ней надет оригинальный плащ. Предположительно, это бренд одежды OSS: Original Street Style.

Ранее Марченко, анонсировавшая выход своего нового телевизионного проекта «Паломница», рассказывала, что на этот «духовный подвиг» ее благословил глава УПЦ (Московского патриархата) митрополит Онуфрий. По словам телеведущей, программа была снята в жанре авторского кино.

Недавно данные супруги кума Путина Виктора Медведчука были внесены в базы «Миротворца». Сама Марченко пожаловалась на «оскорбления и угрозы» и заявила, что «вручила месть Господу Богу».

Фото Оксаны Марченко из социальных сетей.

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