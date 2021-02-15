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Шоу-бизнес

Дочь Якубовича объяснила необходимость походов к психотерапевту

12:42 15 февраля 2021
Якубович с дочкой

Дочь ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича Варвара Видо в соцсети поразмышляла о необходимости сеансов психотерапии.

«Во время психотерапии меняется работа вашего мозга. Формируются новые нейронные связи как следствие полученного нового опыта взаимодействия с самим собой и другими людьми. Также выравнивается активность разных участков мозга, которые могли страдать от ваших заболеваний», — сообщила девушка.

По ее мнению, разговор с друзьями не решит проблемы и не заменит походов к психотерапевту, если человек не может справиться со своими эмоциями и мыслями.


Варвара отметила преимущества специалиста.

«Психотерапевт — это квалифицированный врач, который не советует как поступить, не дает обещания решить за вас ваши проблемы, не оценивает вас и не осуждает за ваши поступки, не обсуждает с вами проблемы других людей», — объяснила девушка.

Ходить на психотерапию нужно до тех пор, пока человек сам не научится распознавать свои автоматические реакции, работать с тревожными или раздражающими мыслями и эмоциями.

Напомним, Варвара Видо — выпускница престижного российского вуза МГИМО. Девушка рассказывала, что одно время задумывалась о суициде и даже несколько раз сидела в ванной с ножницами. Она сторонилась людей, боялась ходить в университет и отвечать на вопросы преподавателей.

Леонид Якубович — известный телеведущий. Он фигурант базы данных центра «Миротворец» за нарушение государственной границы Украины.

Фото Instagram/barbaravibe,.starhit.ru/

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