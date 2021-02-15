27.86 / 28.09 33.58 / 34.01
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

23-летняя сестра супермодели Кейт Мосс начала торговать в сети своими голыми фото и видео

12:53 15 февраля 2021
Лотти Мосс

Младшая единокровная сестра знаменитой британской супермодели Кейт Мосс начала торговать в сети своими снимками и видео, где она позирует в полуголом и полностью обнаженном виде. Как сообщает издание Daily Star, 23-летняя Лотти Мосс, которая пошла по стопам Кейт, начав карьеру модели, зарабатывает на интернет-платформе OnlyFans, где подписчики платят взносы за возможность получать эксклюзивные откровенные снимки.

Мисс Мосс предлагает подписку по цене 14 фунтов (почти 20 долларов) в месяц в обмен на откровенный контент. Лотти обещает показать фото топлес, а также продемонстрировать себя «полностью мокрой и в мыльной пене». За особую цену (около 1400 долларов) фанаты смогут получить совсем уж неприличные снимки и видео в стиле «только для взрослых».

Аналогичные услуги, как пишет Daily Mail, Лотти предлагает и на платформе Glow, где, как говорит Лотти, ее «попу и грудь» можно увидеть, заплатив всего пять долларов.

Многие поклонники модели разочарованы таким падением. Шарлотта, которая в 2014 году заключила контракт с модельным агентством Storm Management, в котором начинала ее звездная сестра, сотрудничала ранее с такими ведущими брендами, как Chanel и Calvin Klein. А теперь докатилась едва ли не до порнографии. «Неужели денег в семье не хватает? Попроси взаймы у Кейт», — пишут комментаторы.

Фото Instagram

128

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мишина

«Ужасный купальник» Мишиной возмутил подписчиков

Надя Мейхер

«Убиваете шоу»: «Голос країни» разозлил зрителей решением по поводу Мейхер

Принц Гарри и Меган Маркл

Беременную Меган Маркл обвинили в том, что она уже во второй раз пытается затмить принцессу Евгению

Галкин

«Ой, не могу»: прыгающий в снег Галкин довел Пугачеву до «истерики»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер