23-летняя сестра супермодели Кейт Мосс начала торговать в сети своими голыми фото и видео

Младшая единокровная сестра знаменитой британской супермодели Кейт Мосс начала торговать в сети своими снимками и видео, где она позирует в полуголом и полностью обнаженном виде. Как сообщает издание Daily Star, 23-летняя Лотти Мосс, которая пошла по стопам Кейт, начав карьеру модели, зарабатывает на интернет-платформе OnlyFans, где подписчики платят взносы за возможность получать эксклюзивные откровенные снимки.

Мисс Мосс предлагает подписку по цене 14 фунтов (почти 20 долларов) в месяц в обмен на откровенный контент. Лотти обещает показать фото топлес, а также продемонстрировать себя «полностью мокрой и в мыльной пене». За особую цену (около 1400 долларов) фанаты смогут получить совсем уж неприличные снимки и видео в стиле «только для взрослых».

Аналогичные услуги, как пишет Daily Mail, Лотти предлагает и на платформе Glow, где, как говорит Лотти, ее «попу и грудь» можно увидеть, заплатив всего пять долларов.

Многие поклонники модели разочарованы таким падением. Шарлотта, которая в 2014 году заключила контракт с модельным агентством Storm Management, в котором начинала ее звездная сестра, сотрудничала ранее с такими ведущими брендами, как Chanel и Calvin Klein. А теперь докатилась едва ли не до порнографии. «Неужели денег в семье не хватает? Попроси взаймы у Кейт», — пишут комментаторы.

Фото Instagram



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