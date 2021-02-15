Триллер «Мавританец» с Камбербэтчем и комедия «Аферистка» с Динклэйджем: что посмотреть в кино с 18 февраля

В четверг, 18 февраля, в украинский прокат выходят девять новых картин. На право называться фильмом недели претендуют британский триллер «Мавританец» с Джоди Фостер и Бенедиктом Камбербэтчем и американская «черная» комедия «Аферистка» с Розамунд Пайк и Питером Динклэйджем. Для похода в кино всей семьей предлагается полнометражный мультфильм «Аинбо: Дух Амазонки», снятый в лучших традициях «Моаны». Поклонники датского актера Мадса Миккельсена смогут увидеть своего кумира в «черной» комедии «Рыцари справедливости». Легендарный Майкл Кейн сыграл главного злодея в современной версии «Оливера Твиста». Культовый французский режиссер Гаспар Ноэ предлагает зрителям новый вариант своего шокирующего фильма «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем. Для любителей мистики и мрачной фантастики прокатчики приготовили малобюджетные картины «Потусторонний мир» (Швеция) и «Тьма: Вторжение» (Великобритания). Наконец, внимание тех, кто предпочитает боевики, может привлечь американский фильм «День расплаты». И завершается повторный прокат суперхитов Питера Джексона кинотрилогий «Властелин колец» и «Хоббит».

«Аинбо: Дух Амазонки» (оригинальное название Ainbo: Spirit of the Amazon, в Интернете известна как ««Айнбо. Сердце Амазонии»)

(0+, Перу — Нидерланды, Cinema Management Group, анимационный фильм для семейного просмотра)

Мультфильм снят по мотивам рассказа перуанского писателя Хосе Селады, который выступил в качестве одного из режиссеров и авторов сценария. Девочка Аинбо родилась в самом сердце тропических лесов Амазонии. Она ощущает магическую связь с природой, но не обращает внимания на свой дар, пока ее родные места не оказываются в опасности. Появляются чужеземцы, алчные и жестокие, которые хотят вырубить леса и забрать детей. Аинбо с помощью своих друзей броненосца Дилло и тапира Вака отправляется на поиски могущественного духа Амазонии, чтобы противостоять непрошеным гостям. Им помогает черепаха Мотело Мама… Интересно, что мультфильм был снят еще в 2016 году, а его премьера состоялась в феврале 2017 года в рамках Берлинского международного кинофестиваля. Затем создатели «Аинбо» занялись поиском дистрибьютеров. И только теперь лента выходит в мировой прокат.

«Мавританец»

(16+, STX Films, Великобритания — США, драма, триллер, бюджет — 14 миллионов долларов)

Фильм основан на реальных событиях. Это история Мохаммеда Ульда Слахи, который был схвачен американскими спецслужбами по подозрению в террористической деятельности и несколько лет содержался без суда и следствия на военной базе Гуантанамо. Сценарий написан по его мемуарам. Роль Слахи сыграл французский актер Тахар Рахим, известный по фильмам «Пророк» и «Змей». Помочь подозреваемому рискнули две женщины — адвокат и ее помощница. Эти роли исполнили обладательница двух «Оскаров», трех премий BAFTA и двух «Золотых глобусов» Джоди Фостер («Молчание ягнят») и звезда фантастической киносерии «Дивергент», а также мини-сериала «Большая маленькая ложь» Шэйлин Вудли. Им противостоит беспринципный военный прокурор, которого блестяще сыграл британский актер Бенедикт Камбербэтч, обладатель премии «Эмми» за роль Шерлока Холмса в культовом мини-сериале «Шерлок». Рахим и Фостер номинированы за «Мавританца» на премию «Золотой глобус». Снял картину британский режиссер Кевин Макдональд («Последний король Шотландии»).

«Афера Оливера Твиста» (оригинальное название Twist, в интернете известен как «Твист»)

(12+, Великобритания, Sky Cinema, криминальная драма)

Фильм является вольной интерпретацией романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист». Действие перенесено в современную Британию. Юный талантливый художник по воле случая попадает в банду, главарь которой задумал украсть бесценную картину. Снял фильм британский режиссер Мартин Оуэн («Клуб анонимных киллеров»). Ему удалось собрать звездный состав. Оливера Твиста сыграл Рафферти Лоу, сын известного актера Джуда Лоу. Роль главного злодея Феджина исполнил легендарный Майкл Кейн, обладатель двух «Оскаров», премии BAFTA, трех «Золотых глобусов» и множества других кинонаград. Кроме того, в картине снялись звезда «Игры престолов» Лина Хиди и популярная певица Рита Ора. Однако критики приняли фильм крайне холодно. Агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes выставил «Афере Оливера Твиста» рейтинг 17%.

«Необратимость. Полная инверсия»

(18+, Франция, BAC Films, психологический триллер)

Оригинальная версия фильма «Необратимость» произвела фурор и одновременно вызвала шок на Каннском международном кинофестивале в 2002 году. Зрители не выдерживали психологического напряжения и покидали зал, не в силах досмотреть фильм до конца. 10-минутная сцена изнасилования главной героини в исполнении Моники Беллуччи, вошла в историю мирового кино как одна из самых жестоких и натуралистичных. Тем не менее многие критики считают эту работу режиссера Гаспара Ноэ одной из лучших картин XXI века. Хронологически она была смонтирована в обратном порядке, что превращало сложную драму в триллер-загадку. Теперь Ноэ изменил монтаж, выстроил события в фильме правильно. Режиссер сам объяснил, для чего он это сделал: ««Оригинал рассказывал историю в обратном порядке и запутывал зрителей. Новый монтаж в хронологическом порядке делает события понятнее и еще мрачнее. В новой версии не был вырезан ни один диалог, ни одно событие. Поэтому она и называется «полная инверсия». Изначально «Необратимость» была головоломкой. Теперь это диптих, как на старой пластинке: сторона Б — это ремикс, менее концептуальный, чем композиция на стороне А, но с более отчетливыми голосами, которые придают словам смысловую неизбежность. Вот увидите. Время все покажет».

«Аферистка»

(16+, США, Netflix и Amazon Studios, триллер, «черная» комедия)

Главная героиня фильма Марла Грейсон работает в социальной службе. Ее подопечные — одинокие пенсионеры. У многих из них есть неплохие сбережения. Марла и ее любовница цинично обманывают пожилых людей, обещая им удвоить и даже утроить капитал. Все идет прекрасно, пока две аферистки не выбирают себе новую жертву. У милой, на первый взгляд, пенсионерки оказываются старые связи в криминальном мире… Роль Марлы сыграла Розамунд Пайк («Исчезнувшая»). Роль ее любовницы досталась Эйсе Гонсалес («Бладшот»). Пенсионерку блестяще играет Дайан Уист, обладательница двух «Оскаров», двух «Эмми» и «Золотого глобуса» («Ханна и ее сестры», «Эдвард Руки-ножницы»). Прекрасным дополнением к этому женскому трио является звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг «Аферистки» составляет 93%!

«Рыцари справедливости»

(12+, Дания, Nordisk Film, «черная» комедия)

Отставной военный вынужден заняться воспитанием дочери-подростка, после того как его жена погибает. Смерть супруги выглядит как несчастный случай, однако вскоре вдовец начинает сомневаться в официальной версии. С помощью нескольких знакомых, людей довольно странных, он проводит собственное расследование… Фильм снял культовый датский режиссер Андерс Томас Йенсен. Его комедийный боевик «Мерцающие огни» произвел фурор в 2000 году. С тех пор он продолжает работать в этом жанре. Критики с восторгом принимают каждую новую картину Йенсена. Датская пресса поставила «Рыцарям справедливости» пять баллов из шести возможных. Главную роль в фильме сыграл известный актер Мадс Миккельсен, который выдвинут в этом году на соискание премии «Золотой глобус» за картину «Еще по одной». Примечательно, что в скандинавском прокате она уступила по популярности «Рыцарям справедливости».

«День расплаты» (оригинальное название Redemption Day, в Интернете известен как «Спаситель»)

(16+, США, Redemption Film, боевик)

Когда у героя войны, морского пехотинца, террористы похищают любимую женщину, он, не раздумывая, бросается ее спасать. И его не пугает то, что противостоять придется самой могущественной тайной организации в мире… Фильм снял марокканский режиссер Хичам Хаджи. Главную роль исполнил американский актер Гэри Дурдан («Идеальный незнакомец»). В картине также снялся Энди Гарсиа («Крестный отец 3», «Одиннадцать друзей Оушена»).

«Потусторонний мир» (оригинальное название Andra sidan, в Интернете известен как «Заклятье: Другая сторона»)

(16+, Швеция, Breidablick Film AB, мистика, ужасы)

Мужчина с семилетним сыном и подругой переезжает в новый дом. Вскоре ему приходится уехать в командировку. Ребенок в отсутствие отца знакомится со странным мальчиком, живущим по соседству. После встреч с ним он рассказывает мачехе о таинственном страшном существе из подвала. Неожиданно мальчик исчезает. Подруга отца отправляется на его поиски и оказывается в потустороннем мире… Фильм сняли Торд Даниэльссон и Оскар Мелландер по собственному сценарию. Главные роли исполнили Якоб Фальстедт, Янна Гранстрем и Дилан Гвин.

«Тьма: Вторжение» (оригинальное название фильма Dark Encounter, в Интернете известен как «Встреча с тьмой»)

(16+, Великобритания, Strathie Film, фантастика, триллер)

Спустя год после таинственного исчезновения восьмилетней девочки ее семья устраивает поминальную службу в маленьком городке. Поздно вечером в находящемся рядом лесу возникает необычное свечение. Вскоре у местных жителей не остается сомнений в том, что к ним пожаловали инопланетяне… Фильм снял в 2019 году режиссер Карл Стретай по собственному сценарию. В картине сыграли британские актеры Лора Фрейзер, Мел Райдо, Сид Феникс.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие фильмы вышли в прокат в украинских кинотеатрах с 11 февраля.

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