«Ты что, бессмертный?!» Юрий Ткач сцепился со «съевшим всех фламинго» голубем в Доминикане

Украинский юморист Юрий Ткач во время отдыха в Доминикане не увидел ни одного фламинго.

При этом голуби, постоянно разгуливающие по пляжу, раздражали шоумена. Он предположил, что всех фламинго съели голуби.

За одним из них артист даже погнался, но птица вовремя сумела отлететь в сторону. И несколько попыток поймать голубя не увенчались успехом. В итоге Ткач спросил у голубя: «Ты что, бессмертный?». Но ответа, конечно, не получил. И голубь продолжал разгуливать рядом с лежаками, не обращая внимания на людей.

Ранее Ткач показал, как ныряет в бассейне вместе с дочкой, а также новую прическу маленькой Лиззи.

Фото Instagram/yuriy_tkach

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