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Шоу-бизнес

«Неожиданно»: дочь Волочковой запела

14:24 15 февраля 2021
Анастасия Волочкова с дочкой

Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала, как ее 15-летняя дочь Ариадна поет по-французски.

Видео она выложила в строиз в Instagram, написав: «Неожиданно приятно было услышать дома песни в исполнении Ариши на французском».

Ранее Анастасия Волочкова была обижена на свою единственную дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина, которая предпочла жить с отцом и его новой возлюбленной Еленой Николаевой. А теперь говорит, что дорожит отношениями с ней.

А недавно дочка Волочковой признавалась, что «не ощущает счастья». В Instagram она выложила пост, в котором пыталась вспомнить, когда в последний раз была счастлива: «Может в 6 или 7 классе, когда сидела за первой партой с дорогим мне человеком, а за нами — еще два таких же? Наш смех, шутки. Может в этом счастье? Помню, что чувствовала его. Сейчас? Не ощущаю».

Фото со странички Анастасии Волочковой в социальных сетях.

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