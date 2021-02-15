«Весишь 120 кг?» Сексапильная Тина Кароль забралась на шею известному радиоведущему

Ведущий Слава Демин умудрился сфотографироваться с певицей Тиной Кароль так, что теперь на фото будет сложно заменить его лицо изображением Дана Балана, которому приписывают роман с Кароль

Об этом ведущий написал в Instagram, показав Тину Кароль, сидящую у него на шее.

Несколько коротких видео он выложил и в сториз.

«Очень понравилась песня Тины Кароль», — говорит ведущий в то время как сидящая у него на шее певица гладит его по лицу. А потом они вместе поют несколько строк из ее новой песни «Скандал».

«Тина, сколько ты весишь? Можно носить вечно», — говорит Демин. В то же время в комментариях к видео он пишет совершенно другое: «Тина легенькая. Весит где-то 120 килограмм. Надеюсь, после этих слов я выживу».

Недавно Тина Кароль рассказала, что пока лично не обсуждала инцидент с Олей Поляковой, назвавшей ее «известной плакальщицей на похоронах» и отметила, что хорошо относится к исполнительнице как до скандала, так и после. Впрочем, она добавила, что была ошеломлена.

Фото со странички Тины Кароль в социальных сетях.

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