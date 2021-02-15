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Шоу-бизнес

Возлюбленный погибшей дочери Конкина опубликовал фото с ее могилы

14:51 15 февраля 2021
дочь Конкина с бойфрендом

Бойфренд погибшей Софии Конкиной Михаил Серов опубликовал фото с могилы своей бывшей возлюбленной. Могила занесена снегом. На ней установлен крест с надписью, вокруг венки.

Напомним, 32-летнюю Софию Конкину обнаружили без сознания в бассейне фитнес-клуба осенью 2020 года. Врачам удалось реанимировать девушку, но спустя сутки она скончалась. Экспертиза, которую провело следствие, показала наличие в ее организме большой дозы алкоголя и следы сильного седативного препарата.

Между тем, отец Софии актер Владимир Конкин прямо подозревает бойфренда Михаила в причастности к гибели Софии. Похожие мысли есть и у подруг погибшей. Приятельницы Конкиной говорят, что девушка жаловалась на бойфренда, обвиняла в скупости, взрывном характере, ревности, подслушивании разговоров.

Сам Серов постоянно настаивал, что София якобы перебарщивала со спиртным и была чрезмерно расточительной.

Фото Instagram/mimimishka3377

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