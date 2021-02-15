Игорь Кондратюк рассмешил жену романтическим жестом

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, ранее предложивший свои услуги в качестве «оператора» снегоуборочной машины, оригинально поздравил супругу с Днем Святого Валентина. Видео он опубликовал в сториз Instagram.

Обильный снегопад помог Игорю Кондратюку реализовать необычное поздравление с Днем Святого Валентина, которое он подготовил для своей жены. В результате на снегу появилось огромное «сердце», в центре которого лег сам Кондратюк. На видео слышно, как жена рассмеялась, увидев такое романтические поздравление.

Напоминаем, Игорь Кондратюк подверг жесткой критике сделки, которые заключили с российским телеканалом «СТС Медиа» руководители проектов «Дизель шоу» и «Квартал 95». Телеведущий заявил, что такие контакты на любом уровне ему кажутся извращением.

Фото из Instagram Игоря Кондратюка

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