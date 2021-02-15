Влад Яма подарил жене «кабриолет»

Судья «Танців з зірками» Влад Яма сейчас вместе с женой Лилианой отдыхает в Майами (США). По случаю Дня влюбленных Яма организовал любимой романтическое путешествие на роскошной тачке. Транспортное средство оказалась в прямом смысле тачкой — вместительной тележкой из супермаркета.

Влад и Лилиана записали по этому случаю забавное видео. «Подарил романтическое путешествие в тележке с ускорением. А я подумала: с милым-то и в тележке рай», — прокомментировала свой вояж Лилиана.

Свой отпуск супруги проводят активно: они успели побывать в музее NASA при космическом центре им. Кеннеди и присмотреть домик в Майами.

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