«Стал пунцового цвета»: маленький сын испугал Регину Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась в Instagram, что для нее прошедший День Валентина превратился в апокалипсис. У сына Майкла обнаружилась сильная аллергия на орехи, малыша пришлось срочно везти в больницу.

Приступ спровоцировали кедровые орешки. «Наш Медвежонок стал пунцового цвета с отекшим лицом. Конечно, же мы мигом поехали в больницу. Оказалось, какая-то реакция на орех… Мне казалось,… от парочки кедровых орешков ничего не случится, но… увы», — поделилась Регина.

Напомним ранее Тодоренко попыталась заинтересовать подписчиков своим новым имиджем, но стиль «Розовый фламинго» понравился не всем. Также телеведущая предупредила, что планирует установить брекет-системы.

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