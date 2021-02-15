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Шоу-бизнес

«Мне все равно, что скажут все»: Alyona Alyona откровенно рассказала о своей новой любви

16:14 15 февраля 2021
Alyona Alyona

Исполнительница репа Alyona Alyona призналась, что влюбилась.

В Instagram она откровенно написала на своей любви, выложив фото с мужчиной, лица которого не видно. Певица пишет, что раньше думала, что выходить замуж следует в 22−23 года. Ведь чем старше становится человек, тем больше выбор партнера напоминает собеседование. Однако сейчас, когда ей 29 лет, она вновь ощутила «бабочек в животе».

«Я познакомилась с ним: он не старшие, ни больше, ни статуснее. И утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему. И мне все равно, что скажут все. И будут говорить вообще. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так. Никаких анкет или собеседований. Снег нас просто объединил в одном месте в одно время и закопал под своей любовью. А мы и рады. Ведь все интересное впереди», — делится она своими ощущениями.

Недавно Alyona Alyona рассказала, что ей не понравился отдых на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Она была разочарована неприветливостью и грязью в отеле.

Фото со странички певицы в социальных сетях.

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