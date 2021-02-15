Maruv матерно поздравила саму себя с 30-летием

Певица Maruv (Анна Корсун) 15 февраля отмечает свое 30-летие. По случаю праздника Maruv опубликовала в Instagram свои свежие фото в очень откровенном топе. Пост с поздравлениями себе Анна сопроводила английским ругательством «Bitch».

Фанаты в восторге от очередного эпатажного наряда Maruv, желают оставаться секси и ждут новых экспериментов в одежде и в музыке.

Ранее Maruv показала свое фото в роскошном белье и удостоилась комплимента о «девушке — воплощении сексуальности на Земле». Причем пока один восхищаются раскованностью Maruv, другие предлагают купить ей приличную одежду.

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